Los diálogos de Charlie Watts con el jazz

La muerte del percusionista Charlie Watts (Londres, 2 de junio, 1941-Londres, 24 de agosto, 2021) ha generado una serie de comentarios que colinda con los lugares comunes. Muchos reseñistas musicales exponen su asombro por el apego del baterista de los Stones por el jazz y el blues: referencia que todos los amantes de la música negra de Estados Unidos conocían. Watts, músico de formación autodictada, comenzó tocando en los clubes de blues y R&B de los barrios marginales de Londres.

“No hay diferencias entre tocar en un combo de jazz y una banda de rock. Quizás lo único que distinga una actividad de la otra son los decibelios del Rock and Roll; en el jazz y el blues el silencio juega un papel importante. En ambos casos el sentido del tiempo es clave: hay que saber caer en el intervalo preciso y cerrarlo con justa simetría. He estado todos estos años tabaleando con los Rolling Stones, pero me escapo de vez en vez para refugiarme en las sincopas del jazz”, declaró en una ocasión el circunspecto músico.

Watts estableció una complicidad con The Danish Radio Big Band: Orquesta de la Radio Danesa fundada en 1964 por el director Ib Glindemann. Formato de metales (trompetas, flugel, trombones, saxofones, flauta), ritmo (piano, bajo, guitarra, batería). Referencia del jazz danés contemporáneo. Conductores: Frank Foster, Robert Cornford, Jimmy Heath, Clark Terry, Michael Gibbs, Westbrook, entre otras destacadas batutas. “Me gusta la sonoridad de la Big Band: ahí la batería es cómplice, no protagonista. Prefiero la connivencia y no el exhibicionismo”, decía Watts.

Charlie Watts Meets The Danish Radio Big Band (Verve Music, 2017): fonograma grabado en vivo en The Danish Radio Concert Hall Copenhagen en octubre de 2010. Featuring: Charlie Watts, batería; David Green, contrabajo. Director/arreglos/flugel: Gerard Presencer. En realidad, una ‘cana al aire’ del mítico drummer de los Stones con su quizás verdadera pasión: el blues y el jazz. Admirador incondicional del saxofonista Charlie Parker, fue colaborador del legendario pianista de boogie-woogie, Ian Stewart (1938-1985).

En este fonograma escuchamos siete composiciones seleccionadas por Charlie Watts con la asistencia de Gerard Presencer. Comienza el programa con Elvin Suite (I, II) —tributo al baterista Elvin Jones—, rubricada por Watts y Jim Keltner, en arreglo de Presencer: seductora guitarra de Per Gade en costura melódica glosada por trombón, contrabajo y piano (parte I) y elocuente solo de sax tenor de Uffe Markussen (parte II). “(Satis) Faction” (Richards/Jagger): tempo de R&B en la conjunción orquestal de Gerard Presencer secundada por los solos de flugel y sax tenor.

“You Can’t Always Get What You Want” y “Paint It Black”, piezas emblemáticas de Rolling Stones, interpretadas con acertado groove de R&B y cool jazz, respectivamente. “I Should Care” (Weston) —tema de los años cuarenta que ha sido vocalizado por muchos: desde Sinatra a Amy Winehouse—: flugel, trombón, flauta y batería dibujan pasajes concordantes con la instrumentación de Flanagan para el filme Thrill of a romance (1945). “Molasses” (Newman/Herman/Lundgren): saxofones (alto, tenor), trombón, dos contrabajos y dos baterías (Watts/Frost) dibujan una desbordada prosodia que recuerda a las grandes orquestas de swing de los años 30 (Basie, Goodman, Ellington, Miller…). Venturoso diálogo del proverbial drummer de los Stones con la DR Big Band de Copenhagen.

Charlie Watts dejó una notable discografía de producciones de jazz: 1986: Live at Fulham Town Hall (Charlie Watts Orchestra); 1991: From One Charlie (Charlie Watts Quintet); 1992: Tribute to Charlie Parker with Strings (Charlie Watts Quintet); 1993: Warm & Tender (Charlie Watts); 1996: Long Ago & Far Away (Charlie Watts); 2000: Charlie Watts/Jim Keltner Project (Charlie Watts y Jim Keltner); 2004: Watts at Scott's; 2010: The ABC&D of Boogie Woogie – The Magic of Boogie Woogie; 2012: The ABC&D of Boogie Woogie Live in Paris; 2017: Charlie Watts meets the Danish Radio Big Band (Live At Danish Radio Concert Hall, Copenhagen / 2010).

