Don Quijote y otras músicas en el vértice de la pandemia

Escucho en estos días de marzo al inglés Benjamin Britten (1913-1976), al mexicano Javier Álvarez (1956) y el germano Richard Strauss (1864-1949). A times There Was, suite sobre tonadas folklóricas inglesas (“Cakes and Ale”, “The Bitter Withy”, “Hankin Booby”, “Hunt the Squirrel”, “Lord Melbourne”), de Benjamin Britten; Ceiba de luz y sombra, concierto para fagot y orquesta, del clarinetista y compositor, otrora alumno de Mario Lavista, Javier Álvarez; y Don Quijote, de Richard Strauss.

Comienzo mi velada solitaria con las concordancias siempre gratificantes del compositor de War Requiem (1962): doy oídos a la suite A time There Was (1975) que Britten tituló así a partir del primer verso de un poema del romántico inglés Thomas Hardy (1840-1928): “Hubo un tiempo, como puede uno adivinar” (“A time There Was / as One May Guess”).

Variaciones de cinco coplas tradicionales anglosajonas de enfática belleza rítmica que inicia con repique percutivo, emulación de los violines y arpa escoltando los tejidos melodiosos. Elocuente exposición tímbrica de clarinete, flauta y metales en fragorosa consonancia de sutiles esbozos neorrománticos.

Redoble porfiado de las percusiones, y entradas intermitentes del primer violín escoltando una suerte de marcha sigilosa de íntegra consumación instrumental: la sección viento-madera edifica una atmósfera de alegre y lenitiva cadenza. La poética musical Britten en singulares influjos de Alban Berg y Stravinsky. Quince minutos que anulan las incertidumbres de estas traslaciones al malestar.

Cambio el disco y me sumerjo en el concierto para fagot y orquesta, Ceiba de luz y sombra, desde contrastes armónicos en los que elementos populares invaden espacios modernos en una sonoridad de excitada distribución rítmica. Me estremezco frente a las concordias del autor del celebrado Mambo Braque (1991) por las efusiones incesantes que por momentos alcanzan cauteloso ímpetu discursivo de sujeciones pueriles.

El fagot sortea las exigencias técnicas con expresiva acentuación en algunos pasajes impasibles en los que el afán experimental de Álvarez constriñe la siempre demandada enunciación melódica. Líneas rítmicas onduladas de cadenciosa filigrana que cuajan en la tercera parte de la obra, pero que se anulan por la insistencia de multiplicidad sonora en búsqueda de consonancias novedosas de absolutas vaguedades armónicas.

Mi gala privada finaliza con Don Quijote, Op. 35, del wagneriano Richard Strauss autor de celebrados poemas sinfónicos (Don Juan, Vida de héroe, Macbeth...), entre los cuales, el inspirado en el héroe de la novela de Cervantes ocupa un lugar destacado: variaciones descriptivas en las que se transfieren a Sancho solos de viola y tuba, y al Caballero de la Triste Figura el protagonismo, a partir de un solista de violonchelo.

En realidad, atiendo una composición para violonchelo, viola y orquesta que Strauss subtituló “Variaciones fantásticas sobre un tema caballeresco”, la cual fue estrenada en Colonia en 1898 con el virtuoso Friedrich Grützmacher (1832-1903) como violonchelo solista.

Diez variaciones basadas en episodios de la gran novela del Siglo de Oro Español desde acusada proporción descriptiva que apela a la imaginación del escucha para reconstruir las secciones que Strauss musicaliza. Preludio con treguas del primer violín y tutti instrumental que ponen de manifiesto la maestría de Strauss como orquestador. Violonchelo que dialoga lúdicamente con el primer violín y propicia un coloquio de exuberante enunciación.

Me regodeo con estos exordios armoniosos en el vértice de la pandemia. Piazzolla lo dijo con acierto: “La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón”. ¿Qué hubiera sido de mí en estos meses sin mis fonogramas y mis libros?

Don Quixote, Hornkonzert No.2, Pierre Fournier. Norbert Hauptmann Foto: Especial