Dos fonogramas de estos días de verano: Alex Wilson y Eddie Gómez

El verano es propicio para el repaso: el calor nos obliga a la pausa, rebuscamos en lo que fue para renacer en esa realidad que la memoria columpia en el presente. “Soy un fue y un será y un es cansado”, nos dice Quevedo. En realidad, somos un amasijo de recuerdos, de emociones selladas en los discos y en los libros que hemos escuchado y leído; somos también los muertos que nunca olvidamos. Decía Borges que somos gratamente los otros. “Esas cosas pudieron no haber sido. /Casi no fueron. Las imaginamos /En un fatal ayer inevitable”, subraya el autor de El Aleph.

He vuelto en estos días a sonoridades que van de un danzón a una fuga de Bach; de Mozart a Hummel; de King Oliver a Chapottín; de Baker a Davis; de Arutiunian a Marsalis; de Formell a Chucho Valdés; de Paquito D’Rivera a Rafael Méndez... /Adagios, allegros, cadenzas, rondós, andantes, montunos, mambos, seguidillas y estribillos inolvidables. En las tardes, después de enviar las notas y entrevistas al periódico me pongo a escuchar música. Comparto con los tres o cuatro lectores fieles de estas Claves sabatinas, dos reseñas de fonogramas repasados en estas jornadas suscritas en el sosiego veraniego.

Salsa con Soul (Digital Media, 2008). Alex Wilson. Disco que mezcla elementos rítmicos de la música afrocaribeña (Cuba y Puerto Rico) con las corrientes y sabores de Colombia en una propuesta donde jazz, salsa y soul puntualizan parámetros muy particulares de un joven pianista enamorado de las sonoridades latinas. Hijo de padre británico y madre de Sierra Leona, Wilson es un músico muy cercano a Cuba y entusiasta admirador del movimiento timbero de la Isla (NG, Van Van, Charanga Habanera…). Este álbum camina con soltura por los catálogos y las cifras del repertorio bailable afrocaribeño desde composiciones frescas que delatan influencias de Palmiere y del Gran Combo de Puerto Rico. Desde su debut con Afro-Saxon (1998) hasta la fecha, este instrumentista viene llamando la atención por su atinada concepción musical. Producción de apetitosa proporción sandunguera que convence a los melómanos más exigentes y pone a bailar al más tieso de los mortales.

Per Sempre (BFM Jazz, 2012). Eddie Gómez. El contrabajista portorriqueño Eddie Gómez ha trabajado con algunas de los más importantes jazzistas contemporáneos: Paul Bley, Gerry Mulligan, Tim Hall, Bill Evans, Miles Davis, Lee Konitz, Chick Corea, Randy Brecker, Eliane Elias y Michel Petrucciani, entre otros. En 2009 convoca a Marco Pignataro (sax tenor, soprano), Matt Marvuglio (flauta), Teo Clavarella (piano) y Massimo Manzi (batería) para grabar en Bolonia Per sempre: ocho temas en tránsito por el be bop, hard, neoclásico y latin jazz. Quinteto de precisa solvencia en el que la sonoridad jazzística sobrepasa gestos de lucimientos virtuosos para ponerse al servicio de un discurso de profundo sentido sugestivo y espiritual. Muestrario del jazz que se hace en Italia: cruzamiento con las ideas de uno de los grandes contrabajistas actuales. Pianista de profunda delicadeza; flautista virtuoso y comedido; baterista de tabaleos presididos por proporciones de cadencias puntuales; y sax de seductora concordia melódica/armónica. Por siempre el jazz con un Eddie Gómez incitador y lenitivo que nos recuerda su tránsito por el trío de Bill Evans.

