Mil años de amor

Mañana domingo: Día del Amor y la Amistad: San Valentín. Festividad de origen cristiano que se vitorea cada año el 14 de febrero como recapitulación de las buenas acciones cumplidas por san Valentín de Roma, las cuales están relacionadas con la concepción universal del amor y sus devociones. / Todos los años leo estos versos del español José Ángel Valente: “Los cuerpos se quedaban del lado solitario del amor /como si uno a otro se negasen sin negar el deseo / y en esa negación un nudo más fuerte que ellos mismos / indefinidamente los uniera”. ¡Ay del amor!: suave y espinoso encantamiento.

Antología de la poesía amorosa española e hispanoamericana (Editorial EDAF, 1993) —edición de Víctor de Lama—: Edad Media (Siglos XI-XV), Renacimiento (Siglo XVI), Barroco (Siglo XVII), Neoclasicismo y Prerromanticismo (Siglo XVIII), Romanticismo y Realismo (Siglo XIX, Modernismo y Nuevas promociones del Siglo XX. Volumen de versículos que en estos días abrazo y me sumerjo en la hondonada de sus pliegos. Paseo serenamente, exploro los matices de este centenar de voces que murmuran en torno al amor.

Recorrido que comienza por las jarchas mozárabes y las estrofas cortesanas para llegar a Garcilaso y a San Juan de la Cruz. Alcanzamos a Lope de Vega, Góngora y Quevedo que nos indican la vereda para dialogar con Sor Juana. Y en el camino Espronceda, Bécquer, Darío, Martí, Juan Ramón Jiménez, Díaz Mirón, los dos Machado, Salina, Lorca, Cernuda... Y al final también Neruda, Vallejo, Octavio Paz, Girondo, Xavier Villaurrutia, Pellicer, Cardenal, Gonzalo Rojas, Miguel Hernández, Gil de Biedma, Sabines, Celaya... Peregrinación por una cartografía anímica de la voluntad hispánica en su experiencia del amor.

Edad Media: “Es amor fuerça tan fuerte, /que fuerça toda razón, / una fuerça de tal suerte /que todo seso convierte / en su fuerça y afición”, Jorge Manrique * Renacimiento: “Mostradme este secreto ya, señora, / y sepa ya de vos, pues por vos muero, / si aquesto que padezco es muerte o vida”, Juan Boscán. “Escrito está en mi alma vuestro gesto”, Garcilaso de la Vega. “Ojos claros, serenos, / ya que así me miráis, miradme al menos”, Gutierre de Cetina. * Barroco: “Aurora de ti misma, / que cuando a amanecer / a tu placer empiezas, / te eclipsan tu placer”, Luis de Góngora. “Hombres necios que acusáis / a la mujer sin razón, / sin ver que sois la ocasión / de lo mismo que culpáis”, Sor Juana. “Amor me ocupa el seso y los sentidos; / absorto estoy en éxtasi amoroso”, Francisco de Quevedo. * Romanticismo: “Tu aliento es mi única vida, / y son tus ojos mi luz; / mi alma está donde tu pecho, / mi patria donde estás tú”, Augusto Ferrán. “Cuando sobre el pecho inclinas / la melancólica frente, / una azucena tronchada / me pareces”, Gustavo Adolfo Bécquer. “Más cerca de ti me siento / cuanto más huyo de ti”, Ramón Campoamor.

Modernismo y siglo XX: “Como un ave que cruza el aire claro, / siento hacia mí venir tu pensamiento / y acá en mi corazón hacer su nido”, José Martí. “Ya no te amaba, sin dejar por eso / de amar la sombra de tu amor distante. / Ya no te amaba, y sin embargo el beso / de la repulsa nos unió un instante...”, Julio Herrera y Reissig. “¿Serás, amor, / un largo adiós que no se acaba?”, Pedro Salinas. “Amor, ya no vuelves a mis ojos muertos; / y cuál mi idealista corazón te llora”, César Vallejo. “Estar enamorado, amigos, es padecer espacio tiempo con dulzura”, Francisco Luis Bernárdez. “¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios: la luz terrible de la vida / o la luz terrible de la muerte? ¿Qué se busca, qué se haya, qué es eso: amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes, / o este sol colorado que es mi sangre furiosa / cuando entro en ella hasta las últimas raíces?”, Gonzalo Rojas.

Puedo seguir citando estrofas, pero quiero terminar con Xavier Villaurrutia en la referencia de esa obra maestra que es Amor condusse noi ad una morte: “Pero amar es también cerrar los ojos, / dejar que el sueño invada nuestro cuerpo / como un río de olvido y de tinieblas, / y navegar sin rumbo, a la deriva: / porque amar es, al fin, una indolencia”. ¡Ay del amor!: suave y espinoso encantamiento.

