Palabra y ley

Al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, el Presidente le amplió su periodo como presidente (no como ministro), por dos años más. Con los senadores y diputados afines a Morena.

Legisladores y representantes populares ignoraron opiniones de juristas, de compañeros de viaje que rogaron no consumar el retorno a un régimen autoritario.

Vivimos tiempos en los que el debate parlamentario es un florero. La línea se dictó y se acató. Para eso son las mayorías, como antes. Ignacio Mier, jefe de Morena (y del PES y del PT y del Verde), le puso moño al ornamento: “Entre derecho y justicia, los transformadores elegimos justicia”.

La inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial impuesta desde el Poder Legislativo por orden del Poder Ejecutivo, incluye la cuestionada extensión por dos años de la presidencia del ministro, la cual puede terminar en el análisis y sentencia de la misma Corte; supuesto en el cual Arturo Zaldívar se excusaría de participar al ser parte interesada.

¿Por qué AMLO quiere que Zaldívar encabece la SCJN dos años más? Porque a su juicio ninguna, ninguno de las y los ministros actuales de la Corte es de fiar. Ni los tres que él ha propuesto durante el primer tercio de su sexenio. Sólo Zaldívar es probo.

El resto son del partido conservador. Entelequia a donde van a parar los que cuestionan.

Por cierto, “entre derecho y justicia, justicia”… ¿cuál justicia? ¿La constitucional, la presidencial, la cristiana, la popular, la de la sangre? Si una persona con poder político y económico abusa sexualmente de un o una menor de edad, ¿qué procede? ¿qué le parecería justo a usted sin considerar lo que las leyes y el derecho determinen? Transforme. ¿Qué sería justo?

No mentir, robar, traicionar… ¡ni manosear!

La 4T será feminista o no será. Premisa de cuestionable cumplimiento. Semana atroz para la imagen de un movimiento popular que parece que encubre, que no ve, no escucha ni siente el hartazgo social ante abusos primitivos y lacerantes.

En el caso del candidato al gobierno de Zacatecas, David Monreal, el control político tras la difusión de una imagen tan auténtica como cuestionable, tuvo “éxito” gracias a la connivencia de la mujer violentada. Rocío Moreno, candidata de Morena a la alcaldía de Juchipila, negó el hecho.

La acción de la profesora erosiona la lucha feminista. Activistas combaten no sólo la violencia proferida sino la agresión consentida. Trueque que replica millones. Escenas cotidianas donde toleran abuso a cambio de algo o para evitar lo peor.

El diputado federal por Morena Raúl Benjamín Huerta Corona renunció a la candidatura para su reelección por su presunta responsabilidad en la agresión sexual en perjuicio de un menor de 15 años originario de Puebla.

Aquí también la forma es fondo. Primero el político negó el hecho. El audio del menor agredido y de él mismo, grabada la conversación que pretendió ser negociación con la madre del joven, lo dejó sin margen.

La cantaleta sobre campañas de desprestigio enderezadas desde la conservadora resistencia al cambio, ya no cupo. Lástima. Ayer apareció el testimonio de otra víctima. Su fuero obsequia impunidad irrenunciable.

Buscará compensar y pactar para que lo ilegal se transforme en algo justo, al menos consensuado. ¿Podrá? Al tiempo.

Relatos salvajes de la semana que no son exclusivos de personajes morenos en campaña. La ética del líder no permea en los usos y costumbres de esa morena Hidra de Lerna que la mitología griega describe como un monstruo con múltiples cabezas.

¿La moral 4T también sólo da moras? Transformar con justicia y equidad es posible con el derecho y sus leyes. Ajustarnos a convenciones constitucionales es lo viable para evolucionar en vez de sólo revolucionar.