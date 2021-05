4T y conservadores tomaron vagones del Metro desplomados en el colapso de la Línea 12 el pasado 3 de mayo, para romper sus respectivas credibilidades. A vagonazo limpio.

En Palacio Nacional, cualquier atisbo de cuestionamiento es ataque, golpismo, zopilotes carroñeros. Del otro lado, el fatal accidente exhibe la corrupción endémica de la 4T desde sus raíces burocráticas.

Sin duda hay lucro mezquino. Lo hubo antes también. El desorden administrativo no es privativo de los neoliberales idos. Existe una Línea “doblada” plagada de ambición política e improvisación financiera. Aquí no hay santos ni demonios. La compleja administración pública y la politiquería que no hace distingo de partido, movimiento ni época. Punto.

En ambos bandos los juicios son sumarios. Linchamientos ipso facto de ida y vuelta. Ni AMLO ni sus opositores, tuvieron espacio, tiempo o voluntad de centrarse en lo sustantivo; el pueblo.

Lo relevante fue asumirse, unos, como víctimas de todo lo que no sean aplausos. Para otros lo trascendente es mostrarnos que los de hoy también son como los de antes. Desamparo total. La muerte de 26 personas y la alteración cotidiana de la vida de cientos de miles por los próximos meses o años, fue lo de menos.

A vagonazos se dan los políticos mexicanos. Las elecciones del 6 de junio urgen a sacar raja política sin rubor. Desprestigiarse los unos a los otros es el nombre del aquelarre electorero.

Desorden, sello de casa. Mario Delgado Carrillo, líder de Morena, huye del colapso del Metro, él, dice, sólo estuvo a cargo del financiamiento de la obra cuando despachó como secretario de Finanzas del entonces jefe de Gobierno de la capital nacional, Marcelo Ebrard.

Los expedientes de esa polémica obra pública que sería catapulta promocional para las aspiraciones presidenciales del hoy Canciller, revelan que “sólo reunir fondos” no fue tema menor ni irrelevante. Ahí, en el desorden del proyecto, se gestaron problemas mayores no imaginados.

Ahora en campaña electorera, a Delgado Carrillo orden financiero y rigor administrativo tampoco se le dan. Por no presentar informes básicos de gastos de precampaña, el INE, con el aval del Tribunal Electoral federal, le tumbó dos candidaturas ganadoras en Guerrero y Michoacán. Y estuvo cerca de una tercera, la de Mónica Rangel en San Luis Potosí.

No habrá tal inhabilitación, en cambio, impondrá el INE una multa económica. El orden administrativo no es neoliberal, de hecho, debería ser mandato republicano, ético y proausteridad ¿o no? Pues ahí está el talón de Aquiles. De Mario Delgado, al menos.

Cuesta michoacana. De subida marcha la campaña de Alfredo Martínez Bedolla, candidato de Morena al gobierno de Michoacán como sustituto de Raúl Morón, el abanderado despojado por culpa de Morena y su desaseo logístico-administrativo.

Su rival, Carlos Herrera Tello de la alianza PRD-PAN-PRI, avanza en las encuestas con una promoción a ras de suelo que no ha conocido paréntesis ni distracción por el desmán de quienes arrancaron punteros en las encuestas y hoy ya los tiene en rango de empate. El expresidente municipal de Zitácuaro promete dar de qué hablar el día de las elecciones.

Respiro amarillo. La transición de la CDMX al amarillo en el semáforo epidemiológico pandémico, luego de prácticamente un año de permanecer entre naranja, rojo y naranja, es una bocanada de aire fresco para los capitalinos.

Semana atroz por el derrumbe del Metro en Tláhuac, la cerramos con promesas de más actividad económica y social a partir del 10 de mayo. En todos los aspectos, el movimiento es una recompensa a una política prudente y racional de las autoridades y a un comportamiento responsable, en términos generales, de los chilangos.

Aroma de mujer. La semana pasada le comenté los buenos niveles de audiencia que TV Azteca alcanza de manera sostenida mes tras mes. Sandra Smester es artífice de la bonanza en el rating en los canales del Ajusco. Consecuencia natural es su ascenso como nueva Directora General de Contenido.

Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, confía en el talento de Sandra Smester a cargo de esta Dirección General junto con su responsabilidad como Vicepresidenta Ejecutiva de Programación de Azteca Uno. Felicidades.