La amenaza fantasma

Mientras el continente europeo y gran parte del planeta se deleita con las enormes actuaciones de los dos equipos de Madrid, la máquina alemana del Bayern Múnich, la orquesta sinfónica de Pep Guardiola y el equipo que nunca caminará solo del puerto de Liverpool. Y en París lloran desconsolados por el fracaso del tridente más temible del futbol, en México, sin darnos cuenta, podemos hacer historia en nuestra propia Champions, la de Concacaf.

Lamentablemente la historia sería una página negativa; porque en un lapso de 48 horas los cuatro equipos mexicanos que participan en la Liga de Campeones de la Concacaf podrían quedar eliminados por lo que no habría representantes de México en las semifinales. Lo cual no ha ocurrido en el presente formato y que no sucede desde 1995, cuando Santos y los extintos Tecos de Guadalajara, quedaron eliminados en fases previas. Fueron el Saprissa, Alajuelense, ambos de Costa Rica; el Comunicaciones de Guatemala y el Moulien de Islas de Guadalupe, los últimos cuatro clubes que se clasificaron para la ronda final de la Copa de Concacaf. A la postre, el Saprissa se quedaría con el título.

Volviendo a la presente edición, los primeros en caer fueron los dirigidos en ese entonces, por Pedro Caixinha. El cuadro de Santos cayó en octavos ante el Montreal en tierras canadienses. Posteriormente, ya en la ronda de cuartos de final, fueron los Pumas y el León los que prácticamente están casi sentenciados. Ambos clubes perdieron la ida en territorio estadounidense por idéntico marcador de tres goles a cero.

Hoy por la noche, en Ciudad Universitaria, será turno de los auriazules que buscarán la hazaña de remontarle a New England. A diferencia de lo que sucede en Europa, el gol de visitante sigue contando en nuestra Champions, y un gol del conjunto de la MLS obligaría a los Pumas a marcar cinco. Es el mismo escenario que le espera mañana al conjunto del León, que enfrenta al conjunto del Seattle Sounders en el Nou Camp. Misión casi imposible para ambos conjuntos.

Pasan los torneos, y a pesar de que el calendario no les favorece a los equipos de la MLS, los conjuntos norteamericanos lucen cada más fuertes. Mayor idea futbolística, más colmillo y cada vez mejores contrataciones. Dejó de ser una liga exótica y que únicamente era bien vista para las estrellas que buscaban retirarse y probar las mieles de Hollywood o New York. Actualmente la liga de las barras y las estrellas se ha robado figuras internacionales de la Liga MX. Además, de que también importa futbolistas de renombre como es el caso de Lorenzo Insigne, quien dejará al Napoli de Italia para ser el mejor pagado de la MLS con el Toronto.

Por ahora, parece ser Cruz Azul la última esperanza de la Liga MX; la buena noticia es que los capitalinos llevan ventaja de un gol y el plus de no haber encajado un gol en contra. La mala es que visitarán Montreal, con un clima frío y el antecedente de que los canadienses golearon al conjunto de Santos. Entiendo que los aficionados al Cruz Azul, a Pumas y León, desean con todo corazón que sus equipos avancen, la realidad es que éste es un nuevo aviso de que el futbol mexicano está involucionando. Hoy nuestra preocupación máxima es garantizar la seguridad en nuestros estadios, he ahí la diferencia.