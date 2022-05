Modo Bestia

En Estados Unidos hay al menos cuatro ligas profesionales más populares que el futbol: la NHL (hockey sobre hielo), MLB (beisbol), NBA (basquetbol) y la NFL (futbol americano). Y no estoy contando la NCAA (futbol americano colegial), que logra niveles de audiencia muy por encima que los de la MLS. Pues bien, con toda esta competencia, el Seattle Sounders se las ha ingeniado para crear una campaña para promocionar la gran final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Y no podía ser otro, que Marshawn Lynch, mejor conocido en la NFL como The Beast, corredor del mejor equipo en la historia de la franquicia de Halcones de Seattle. El exjugador de la NFL colaboró con los Seattle Sounders con un promocional lleno del ingenio y gran marketing que manejan los estadounidenses en el deporte, en dicho video, Lynch invita a toda la gente de la ciudad a llenar cada butaca en lo que él dice será un “maldito juegazo”, sin importar que se trate de “soccer”, ya que se convertirán en el primer equipo de la MLS en ganar dicho torneo.

La imagen de La Bestia con la camiseta del Sounders se proyectó durante un par de semanas en varias partes de Seattle, finalmente el día de ayer se anunció que el boletaje está agotado por lo que el día de hoy se impondrá una nueva marca en asistencia con los 72 mil aficionados que darán vida y color al Lumen Field.

Motivación para ellos, intimidación para el equipo mexicano, pero para Pumas da igual. Lo que no saben los amigos del Seattle Sounders, es que el apodo del equipo universitario nació del futbol americano en los años 40 gracias al coach Roberto Tapatío Méndez, quien veía en los jugadores de la UNAM las características de los pumas, pues afirmaba que eran rápidos, agresivos, valientes e inteligentes, y que a pesar de no ser de gran tamaño, eran capaces de salir airosos en confrontaciones con bestias más grandes.

Y ése es el sello que Andrés Lillini logró imprimirle a sus Pumas. Hoy los felinos tendrán la oportunidad de coronar casi dos años de trabajo bajo el cobijo y aprendizaje de Lillini. Un escenario fantástico que tendrá toda la hostilidad y adversidad que siempre da una motivación extra a los universitarios y que, en caso de salir airosos, la victoria tendrá todavía más mérito.

Atrás queda el partido de ida que fue una tormenta (literal) de emociones y nervios. Un partido que ha servido como recordatorio de que no existen rivales fáciles y que el peor enemigo siempre es la confianza y la desconcentración. Es verdad que los árbitros a veces estorban en el proceso del éxito, pero forman parte de él y los grandes equipos triunfan con y a pesar del arbitraje, y estos Pumas llevan ya muchos meses haciéndolo en la Liga MX.

En punto de las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, 19:30 tiempo de Seattle, el Lumen Field, el estadio más ruidoso de los Estados Unidos hará historia, porque romperá récord de asistencia y porque no verán a un solo jugador en el Beast Mode, los 72 mil aficionados lo podrán palpar en los once pumas que saltarán a la cancha y que, sin duda, no harán una noche fácil para el Seattle Sounders, que ya se visualiza como el primer equipo de la MLS en jugar el Mundial de Clubes.