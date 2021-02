Brady y los nuevos treinta

Todo está listo en Tampa, Florida, para que este domingo se lleve a cabo el espectáculo deportivo más grande del planeta: el Super Bowl LV. Este juego es la cereza del pastel que corona año con año las vibrantes temporadas de la NFL, la mejor liga del planeta. En esta ocasión, los reflectores estarán con ambos mariscales de campo, Tom Brady con sus Bucaneros de Tampa Bay y Patrick Mahomes, vigente campeón y líder de los Jefes de Kansas City.

No cabe duda de que el gran protagonista de la supertarde del domingo será el amado y odiado Tom Brady; consciente de que su ciclo había terminado, dejó atrás 20 años con los Pats de Nueva Inglaterra en busca de un nuevo desafío y claro, de un nuevo anillo de campeón. Ni el más fiel de sus seguidores creyó que Brady lo lograría nuevamente.

El pronóstico para esta nueva temporada era confirmar el ocaso de la dupla Belichick-Brady ahora por separado. Los Patriotas rápidamente confirmaron que han iniciado el periodo de renovación y estuvieron muy lejos de competir en su conferencia y quedaron fuera de las finales.

Faltaba confirmar el fin de Brady, pero pocos deportistas han demostrado tener una mentalidad y ambición deportiva como la de él, quien eligió alargar su carrera por encima de un estilo de vida de placeres prohibidos. Despertar 6:00 am, dormir 20:00 pm, dieta vegana y cuidada meticulosamente; hidratación diaria con 25 vasos de agua y ejercicio diario basado en resistencia y flexibilidad muscular son parte de los secretos que Brady le ha contado al mundo.

Así que la satisfacción para los detractores no fue total; Tom Brady logró superar la sombra de su exentrenador y dejó petrificado a más de uno llevando a Playoffs a los Bucaneros, después de 13 años de no lograr clasificarse. Parecía que el objetivo se había cumplido, pero no para Brady, para el expatriota, el objetivo siempre ha sido sólo uno: ser el mejor.

Si faltara poco, el destino nos regaló a todos los seguidores de la NFL en esta postemporada duelos directos de Brady enfrentando a otras leyendas vivientes como Drew Brees, de Nueva Orleans, y posteriormente a Aaron Rodgers, considerado por muchos como el mejor en su posición en la actualidad y qué mejor escenario para dejar en claro quién es el amo de la NFL que en un duelo directo por la corona de la Conferencia Nacional.

El resultado lo conocemos todos, Tom Brady, contra todo pronóstico, jugará este domingo su décimo Super Bowl y con sus 43 años cumplidos será el jugador más “viejo” en disputar dicho encuentro. En caso de obtener la victoria, romperá su propia marca (2018) como el mariscal de campo más veterano en ganar el juego estelar de la NFL.

Pueden apostar que el espectáculo en el terreno de juego estará en las manos de Patrick Mahomes, en el medio tiempo, The Weeknd amenaza con realizar la mejor presentación de todos los tiempos; pero sin duda alguna este juego, sin importar el resultado, será recordado como la consagración absoluta de Thomas Edward Patrick Brady Jr., como el mejor jugador en la historia de este deporte y como fundador e imagen oficial de que los cuarenta años de edad pueden ser ¡los nuevos treinta!