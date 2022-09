La Champions siempre le da un sabor especial al año futbolístico y ayer el sueño comenzó para los 32 equipos de esta edición. La última cita para los dos equipos que logren sortear todas las fases previas será en la bella Estambul, ciudad que postergó la final por el Covid en 2020.

Muy lindos partidos se verán en casi todos los grupos, entre los que destacan Napoli-Liverpool, Barcelona-Bayer Múnich, Milán-Chelsea, Dortmund-Manchester City, PSG-Juventus, Inter-Bayern, etc. Para mala fortuna de la afición mexicana, tanto Jesús Corona como Hirving Lozano no verán acción por ahora en la máxima competencia de clubes en el mundo. Eso sí, se espera que Edson Álvarez sea titular con el Ajax cuando debuten ante el Rangers de Escocia, porque por algo el cuadro holandés no le permitió marcharse a la Premier League con el Chelsea.

Curiosamente el grupo menos emocionante es el F, sector en donde se encuentra el actual campeón, el Real Madrid. En dicho pelotón el equipo blanco sólo tendrá como rival las posibles lesiones. Ayer en lo que era una visita “difícil” en Escocia, los madrileños golearon 0-3 al Celtic; el verdadero susto ha sido la lesión de Karim Benzema que ha puesto nervioso a todo el madridismo cuando en el minuto 29, el francés salió por una lesión en la rodilla. Benzema abandonó el estadio bajo su propio pie, pero se desconoce aún alcance de la lesión.

La gran nota que también ha dado un giro especial a esta edición de Champions, es la ausencia del máximo goleador en la historia de la competición, Cristiano Ronaldo. El portugués dejará por ahora en pausa su récord goleador, ya que finalmente continuará en el Manchester United al menos hasta diciembre y el club inglés enfrentará la Europa League. El ocaso del máximo goleador de la Champions League es una realidad.

Pero el vacío que ha dejado Mr. Champions no será notorio. A tan solo kilómetros de distancia de CR7, un nuevo candidato para ser el dios del gol ha levantado la mano, Erling Haaland, el flamante refuerzo del Manchester City ya reescribe los libros de estadísticas. El noruego se estrenó ayer con un doblete en su visita a Sevilla y ya suma 25 dianas en sus primeros 20 juegos de Champions. ¿Cuántos llevaba Messi?, pues ocho goles, y el líder de la estadística, Cristiano Ronaldo, llevaba cero goles. Con este ritmo, el delantero noruego está destinado a ocupar el trono que han ocupado Messi y Cristiano, y con mucha seguridad, lo hará sin ser mejor futbolista que ninguno de los dos.

Pero la carrera a mejor goleador de esta edición no será tan fácil para Haaland, su rival contemporáneo, Kylian Mbappé, también se estrenó con dos goles frente a la Juventus y habrá que esperar hoy la actuación de Robert Lewandowski que debutó en LaLiga de manera brutal con la camiseta blaugrana y ha contagiado nuevamente de optimismo a los culés. Y claro, una vez recuperado Benzema, también será un candidato natural a ser el pichichi de la competición.

Así que no hay que deprimirnos por la ausencia de Cristiano Ronaldo, los goles y espectáculo están garantizados en la Champions.