Dos camisetas, un equipo

No importa que todo marche a las mil maravillas, siempre habrá tela de donde cortar para generar polémica en donde nadie pensaba que podía existir. Así sucedió con la calificación del Tri Sub-23 a los terceros Juegos Olímpicos consecutivos; y si bien el equipo mexicano no sufrió en realidad, la apuesta de los canadienses de aguantar el empate a cero no era imposible; combinado con la eliminación de Estados Unidos ante Honduras una hora antes, había una sensación de ligeros nervios.

Consumada la victoria, la emoción no la podía ocultar el Jimmy Lozano, y no es para menos, los Juegos Olímpicos puede ser la catapulta en su aún joven carrera como entrenador. Y entonces la polémica vino un día después por la famosa lista de 50 jugadores considerados para el llamado final que irá a Tokio 2020 y en la que se mencionó el nombre del futbolista que más debate ha provocado desde hace tres mundiales, dos Juegos Olímpicos y el campeonato mundial Sub-17 que lo lanzó al estrellato: Carlos Vela.

Y es que hace unos días Cracklitos dejó entreabierta la posibilidad de aceptar un llamado por parte de Jaime Lozano; ya con el boleto en la mano, y ante la lesión de Raúl Jiménez, el medio y aficionados mexicanos veían con buenos ojos que Vela fuera uno de los tres refuerzos “mayores de edad”. Pero entonces el jefe de jefes, Gerardo Martino, dijo rotundamente que no, que era “ilógico” que un jugador sin total compromiso fuera llamado.

Para muchos las declaraciones de Martino parecen fuera de lugar; pero, por otro lado, quienes creemos que el futbol mexicano debe tomar como inspiración los grandes modelos deportivos, debe existir cierta sinergia en todas las categorías, como lo hace Alemania, España o Brasil. Gerardo Martino muy pocas veces se ha pronunciado con un discurso casi “regañón”, pero se nota que el tema de Carlos Vela no tiene otro desenlace: el futbolista no está 100% comprometido, entonces no hay porque premiarlo.

Y creo vale la pena dejar el tema ahí, aunque estoy seguro que esta telenovela infinita sobre Carlos Vela tendrá un último capítulo. Ahora la atención absoluta sería llevar al Chucky Lozano y después de su gran actuación de ayer ante Costa Rica, nos quedamos tranquilos que está de regreso y quedó atrás la lesión. Además, hay equipos que ya amenazan con llevar a sus figuras, uno de ellos es el mejor futbolista de Egipto y top 3 de la Liga Premier, Mohamed Salah, quien será convocado por su selección para Tokio.

Así que Jaime Lozano debería seguir la misma línea, y hoy por hoy es Hirving Lozano el mejor atacante y sería la pieza ideal en esa línea del campo. Los otros que comen en esa mesa es el Tecatito Corona, Héctor Moreno y cualquiera de los dos mejores porteros del momento, Guillermo Ochoa o Alfredo Talavera. Además hay jugadores como Diego Lainez quien no fue cedido o Edson Álvarez, quienes podrán ser considerados por el Jimmy en la dramática lista de sólo 18 elementos que viajarán a Japón.

Además del enfado del Tata Martino sobre el tema “Vela”, el entrenador argentino dejó saber que la prioridad en el futuro cercano es la Selección Olímpica y que Jaime Lozano cuenta con todo el apoyo. Ésas son palabras reconfortantes y nuevamente demuestran que Martino comprende la importancia que tiene este tipo de competencias. Lo mejor es que no se achicó y aun con la posibilidad de que los mejores elementos estén en las Olimpiadas, se comprometió a ganar la Copa Oro. Esto es un poco de esa sinergia que se requiere, ojalá directivos y otros entrenadores tomen nota para que el “proyecto de crecimiento” del futbol mexicano sea una realidad y no sólo una eterna promesa.