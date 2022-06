Echarle cabeza

El Torneo Apertura 2022 está a la vuelta de la esquina. Y después de mucho batallar con la cocción de sus fichajes, las Águilas del América podrán presentar en cuestión de horas al atacante uruguayo, Jonathan Rodríguez, quien regresa a nuestra liga tras una gris participación en el futbol de Arabia Saudita que ha puesto en jaque la probable asistencia al Mundial con su selección; eso sí, por billetes verdes no paramos.

Vaya que era urgente que los de Coapa pudieran lanzar un mensaje de optimismo a su hinchada que está desesperada por los anuncios de contrataciones de renombre. El cielo nublado comenzó desde ya varios días con la negativa del Colo-Colo de Chile para dejar ir tan fácil al atacante argentino Pablo Solari; en un principio las negociaciones con el jugador iban bien, pero el club andino tasó muy alta la ficha del jugador. El América que últimamente regatea como si estuviera en el tianguis del domingo, se plantó en su oferta y hasta ahí llego la negociación.

El plan inmediato fue ir por Germán Berterame, flamante goleador del Atlético San Luis y que fue clave en el despertar de los potosinos. También de nacionalidad argentina, el traspaso se vio “afectado” por las pretensiones del representante del jugador que pedía solamente 3 milloncitos de dólares como comisión. Si el América se negó a subir su oferta al Colo-Colo, pues era evidente que menos lo iban a hacer con un promotor.

Así que hasta hace apenas un par de días, el América únicamente podía presumir de contratar a Jürgen Damm, quien se encontraba a prueba con el club tras los siete meses de inactividad. El que fuera en su momento, uno de los jugadores más rápidos del mundo, según la FIFA, el día de ayer en el amistoso ante Pumas, pidió su cambio a los 30 minutos de haber ingresado, porque las piernas no le dieron más. Sé que varios ya no se acordaban de que Damm existía, pero si bien es una apuesta arriesgada, me imaginó que también encontraron en Jürgen la posibilidad de revivir un jugador que en su momento generó buenas sensaciones y que el contrato es una ganga.

Previo al duelo ante Pumas en Chicago, ya la rumorología estaba muy avanzada en cuanto al tema del Cabecita Rodríguez, quien se encuentra desesperado por volver al futbol mexicano y así poder convencer a Diego Alonso de que lo incluya en la lista final a Qatar. En cuanto al nombre, no cabe duda de que el América no puede quejarse de traer a un delantero que la rompió en Santos y que tocó el cielo con Cruz Azul, consiguiendo la novena estrella para el club, pero también no pasa por su mejor momento, así que habrá que tener paciencia para ver al Cabecita que todos conocemos.

El gran fichaje que el club América sueña no está ni siquiera en el continente que representa en su nombre y escudo. Está en tierras andaluzas y no se trata de una incorporación, sino de una venta que puede llenar el bolsillo de euros a las Águilas. Se trata del posible movimiento de Guido Rodríguez que es pretendido por el Atlético de Madrid y del cual, el América aún es dueño del 30% de la carta. De acuerdo con noticias en Sevilla, ya hubo una oferta de 25 millones de euros que el Betis rechazó. Sin duda alguna, en caso de concretarse la venta de Guido, ése será el gran fichaje del americanismo, ya que, con esa plata extra, podrían reforzar el plantel seriamente. Muy buena jugada por parte de la directiva, más operaciones así por favor.