La no renovación más esperada por muchos en el futbol mexicano se confirmó. Ricardo Ferretti al concluir el presente torneo dejará de ser técnico de Tigres tras once años ininterrumpidos. Las emociones se dividen: unos festejan, mientras que otros lamentan la partida del brasileño más mexicano que existe. Pero más allá de estas emociones mundanas, el agradecimiento es inevitable en ambos bandos.

Durante esta última etapa (uno nunca sabe) al mando de Tigres, Ricardo Ferretti consiguió equilibrar sus karmas y logró cinco títulos de liga, una final de Libertadores y una de Mundial de Clubes. Todo esto no fue suficiente para ganarse el cariño absoluto de un sector de la afición tigre. La razón que siempre pesó fue la de su sistema de juego. Y no sólo aficionados se quejaron, varios analistas deportivos, exjugadores y exentrenadores gritaron a los cuatro vientos que Ferretti desperdiciaba su equipo.

Pero del dicho al hecho, hay un campo de futbol. Suena tan bonito y fácil asegurar que cualquiera podría dirigir un equipo lleno de figuras; antes de la era del Tuca, los Tigres ya gozaban con plantillas de primer nivel y la realidad fueron fracasos y más fracasos.

No cabe duda de que la gestión del vestidor felino es uno de los mayores méritos del Tuca. El que no logra verlo, es porque está cegado. No importó si la directiva trajera figuras, si éstas no encajaban en el sistema o en el gusto de Ferretti, no jugaban, y ejemplos sobran. Es por esas muestras de apoyo por parte de la directiva, que el Tuca logró consolidarse en el club; porque siempre lo cobijó gente de Sinergia Deportiva y Cemex quienes vieron en Ferretti el hombre ideal para comandar al equipo de futbol.

La rueda de prensa de ayer no fue diferente a los miles que ha dado Ferretti durante los últimos 11 años. Se mostró serio, anunció que al final del torneo se iba de Tigres, regañó a los reporteros y exigió que las preguntas fueran centradas en temas futbolísticos. Eso sí, sobre su futuro fue contundente, “un hombre de mi edad sólo hace planes a corto plazo y mi mente está en el partido del sábado. Eso es todo”, y dejó abierta una rendija de que, al finalizar su compromiso con Tigres, podría estar en otra pretemporada.

¿Despedirse con un título más? Para seguidores y detractores del Tuca sería algo lindo. La realidad indica que una vez arranque el duelo ante Chivas, estará más cerca de una posible eliminación que de su sexto título como felino; una derrota ante el cuadro de Guadalajara, y el repechaje podría escaparse.

El futbol mexicano nos regaló otro de esos giros inesperados como en las buenas películas de cine; nadie esperaba la salida de Ferretti al terminar este campeonato; se presumía que firmaría pronto su extensión. El motivo de su salida no pinta que sea por lo deportivo, a pesar de tener una campaña de regular a mala, si no por los cambios que se han dado en la nueva directiva.

“Fumaba en la banca, regañón, grosero y su sistema era siempre defensivo, y aún así, ahí va el mejor técnico que han tenido los Tigres”. Es el meme con relación a un capítulo de Los Simpson que resume de manera genial la historia del Tuca con sus amados Tigres.