No lo hagas por ti

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, anunció que el próximo viernes se tendrá una reunión clave con FIFA para tratar el tema del grito homofóbico. Más allá de las sanciones, este tipo de expresiones por parte de la afición sigue evidenciando que la homofobia y toda la violencia que genera en el futbol es un tema que durante años estuvo creciendo como una bola de nieve y nadie dentro del gremio futbolístico hizo nada, se ignoró y lastimosamente se normalizó en todos los sentidos.

En los últimos años, muchos atletas e instituciones deportivas a lo largo y ancho del planeta, durante este mes, el mes del Orgullo, se unen a la celebración y al mismo tiempo se unen a la lucha contra la homofobia. Clubes de futbol de la talla del Barcelona o el Bayern Múnich en Europa, o equipos nacionales, como el América, Cruz Azul o los Pumas, modificaron con los colores del arcoíris los escudos de sus equipos en las cuentas oficiales en redes sociales.

Da mucho miedo leer los comentarios de los aficionados de cualquiera de los equipos que mencione anteriormente, no importa si es un club europeo o mexicano, ni tampoco se trata de una batalla entre hinchas, son los propios aficionados de cada equipo, los que manifiestan, por decir poco, “la vergüenza que les provoca ver que su club apoya este tipo de ideologías”.

Ojalá pronto las mentes que dirigen la FIFA y los demás organismos como la UEFA que dicen “perseguir” toda manifestación homofóbica en el futbol cambien ese discurso; porque no sirve para nada cuando prohíben a los alemanes iluminar el Allianz Arena con los colores representativos del Orgullo durante la Eurocopa. Cuando la UEFA amagó con investigar y sancionar al guardameta y capitán de la selección alemana porque saliera con el brazalete de capitán con diseño de arcoíris. Finalmente se retractaron por considerar que era una buena causa. No sólo es castigar, sino sumarse para hacer conciencia.

Ayer, Harry Kane, capitán de Inglaterra, se unió al portero alemán, y ambos disputaron el encuentro entre ambas selecciones con el brazalete de capitán multicolor; la cuenta oficial de Twitter del conjunto inglés manifestó que el gafete de Kane era el símbolo de que todo el equipo se aliaba con las comunidades LGTBQ del mundo. Tal vez son acciones minúsculas, pero que al final tratan de sumar y ojalá pronto sean todas las selecciones y clubes de futbol y de todos los deportes.

Varios aficionados a Pumas o América casi se desligan de sus clubes por celebrar la diversidad de identidades, por lo que no me extrañaría que varios lectores querrán quemar mi texto una vez lleguen a este punto. Antes de hacerlo, les pediría sólo reflexionar un poco sobre el tema. No pido que cambien años y años de usos y costumbres, de machismo mal inculcado, de represión o violencia física y emocional. Sólo mediten un poco sobre como se sienten los jóvenes y niños que se enfrentan a una sociedad llena todavía de mucho odio y hostilidad, aquellos hijos, hijas o nietos que deberán hacerle frente al mundo sin el amor y apoyo más indispensable de esta vida.

