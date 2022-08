Un halo de esperanza

Finalmente, las cinco ligas más importantes de Europa cortaron el listón de bienvenida. Lastimosamente la participación de futbolistas mexicanos en estos campeonatos será nuevamente casi nula. Tecatito, en el Sevilla, y Raúl Jiménez en la Premier, son los referentes. Aún estamos lejos de presumir ser un país exportador; pero la “legión extranjera” tuvo al menos una leve sacudida durante el mercado de verano, principalmente en lo que podríamos considerar “ligas secundarias” del viejo continente.

De cara a la recta final rumbo al Mundial de Qatar, los “europeos” para Martino son la base que deberá sacar a flote un barco que genera muchas dudas. La mayor preocupación de la afición mexicana se centra en Raúl Jiménez, quien nuevamente se encuentra entre algodones. Afortunadamente para el Lobo Mexicano, la afición de los Wolves y, claro, el Tata Martino, la lesión no fue tan grave como se llegó a pensar. De hecho, Raúl publicó en sus redes sociales fotografías que dejan ver que su regreso al futbol está a la vuelta de la esquina.

La mayoría de los análisis en nuestro país, indican que la baja de juego de Raúl Jiménez tuvo un impacto directo con el rendimiento de la Selección Mexicana. Desde aquella terrible lesión que sufrió en la cabeza, el buen nivel que había mostrado el cuadro dirigido por Martino se fue a pique. Serán menos de tres meses con los que cuenta Raúl para acercarse a su mejor versión, aquella que ya lo catapultaba a los grandes equipos de Inglaterra.

No todo es oscuridad en el futuro. La incorporación de Santiago Giménez al Feyenoord puede resultar una apuesta favorable para el Tricolor en Qatar. Es de todos conocidos que la falta de gol y sobre todo, la carencia de un esquema definido al atacar y las famosas variantes que siempre salen a cuento, es de los temas que más fastidian al técnico Gerardo Martino a 96 días del arranque mundialista. Por ello, la llegada del ex goleador del Cruz Azul al futbol holandés genera optimismo. Ahora todo queda en manos de Santi, que debe aprovechar los minutos que tenga.

En ese mismo sentido puede interpretarse la llegada de Orbelín Pineda al futbol griego, en específico, al AEK Atenas, en donde se reencontró con Matías Almeyda, entrenador con el que conquistó el último título de las Chivas. Para muchos, la decisión de no regresar al futbol mexicano fue un error en la carrera de Orbelín. Por más que trato de llegar a ese enfoque, no lo consigo. ¿Cómo puede ser jugar en Chivas o Cruz Azul mejor que hacerlo en la liga de Grecia?

Tal vez la inseguridad radica en la posibilidad de que el ex Chiva y Cruz Azul no tuviera minutos, lo que le sucedió en Celta de Vigo. Entonces lo grave es realmente no jugar, sea en cualquier liga. Pero la nueva historia de amor entre Almeyda y Orbelín parece ya rendir frutos. Estoy seguro de que el entrenador argentino le prometió toda su confianza para ganarse un lugar en el 11 titular y así poder llegar al Mundial en óptimas condiciones. En el último amistoso del club griego, el mexicano anotó un doblete y la prensa del país helénico le ha dado el OK a su fichaje.

Falta esperar que suceda con Guardado en el Betis y con los dos holandeses del Ajax (Edson y Jorge Sánchez), además del Guti en PSV que también arrancó con gol esta temporada. Al final, Europa es la ilusión de México.