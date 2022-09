Letras de una ilusión rota

Mientras mueren los atardeceres del que mañana será un recién nacido otoño, el Mundial de Qatar ya asoma sus desiertos. Las pruebas finales previo al debut ante Polonia ya son mínimas y vitales para un renacimiento que, estoy seguro, toda la afición mexicana aún sueña. La gran pregunta es: ¿los amistosos contra los que México cerrará sus preparación serán suficiente para darle vuelta a dos años de frustraciones tricolores?

Nunca negaré que la expectativa que generó Gerardo Martino a su llegada también me provocó buenas sensaciones; es más, casi apostaba a que México conseguiría la mejor participación desde 1986. Ahora todo es incertidumbre, las dudas siguen y el equipo que ha elegido que será el que arranque el torneo en noviembre no genera un sentimiento opuesto.

La prelista final de donde saldrán los 26 futbolistas (no olvidemos que para este mundial se incrementó con tres jugadores las convocatorias por el latente riesgo de contagios Covid) tampoco alegró mucho los corazones de analistas, afición y por supuesto, de los jugadores que no vieron su nombre en la publicación oficial de la Federación Mexicana de Futbol. De los que no asistirán al Mundial, los nombres más llorados por parte de la prensa fueron los de Chicharito, Carlos Acevedo y Alejandro Zendejas.

Dos jugadores que prácticamente vieron su nombre durante la era de Gerardo Martino, la mayoría de las veces de manera inexplicable, y que al final, fueron borrados por el técnico mexicano son Rodolfo Pizarro y Sebastián Córdova.

En defensa del técnico nacional la presencia de Javier Hernández o Carlos Acevedo tampoco hubiera significado mucho. Si bien, Javier continúa metiendo goles en la MLS, su mejor momento ha quedado atrás. Eso sí, hubiera sido bueno saber de la propia boca de Martino si el Chícharo quedó excluido por temas extracancha o si su nivel no le daba. Al menos eso se merecía el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana. Y de Acevedo, finalmente su rol sería de tercer portero, no más, no menos.

Ahora ya no importa quién no está, sino cual será el 11 que debutará ante Polonia tenga casi la totalidad de los minutos previos al 22 de noviembre de 2022, o ¿el Tata planea seguir experimentando u ocultando su verdadera idea futbolística? Sería catastrófico que eso suceda, no importa que los próximos cuatro rivales no estarán en Qatar, el once que los enfrente debe estar rodado lo más que pueda.

No es que podamos ocultar un arma secreta o fingir que Polonia no es la obsesión de todos. Falta escuchar las últimas declaraciones de Robert Lewandowski en donde señala que el partido clave es contra México, lo saben los polacos, y la selección mexicana debe prepararse en ese mismo sentido. Son sólo 360 minutos más de futbol, no hay que desperdiciarlos.

Como toda buena relación tóxica de amor-odio, se contraponen los deseos, por un lado, la ilusión de hacer historia se hace casi extinta; por otro, los minutos se distorsionan por la ansiedad de que ya comience la gran fiesta del futbol. Por lo pronto ante Perú el sábado y Colombia el próximo lunes, acabemos con nuestra paciencia con base en masoquismo puro.