La losa del Gamper

El Gamp fest resultó perfecto para el Barcelona. Su fichaje estrella, Robert Lewandowski, consiguió marcar su primer gol con la camiseta blaugrana, además de que se asoció de manera excelsa con Pedri, a quien asistió en un par de ocasiones. El conjunto de Xavi acaparó elogios con la presentación de su equipo, que aún debe darle salida a mínimo un par de estelares, para poder registrar a sus flamantes refuerzos en La Liga. El tiempo corre, pero el Barça ya atemoriza y en Europa ya se debate sobre si es el rival por vencer en esta temporada.

Los Pumas son los que regresan desde Cataluña con equipaje extra que no calculaban, sobre todo, porque el sábado deberán recibir en Ciudad Universitaria al eterno rival, las Águilas del América. Gran parte de esa losa viene de las críticas desmedidas que han clasificado como la participación del Club Universidad como vergonzosa y un desperdicio. El transcurso de la temporada en España y Champions seguro ayudará a entender la derrota de Pumas en el Camp Nou.

Y si hablamos de desperdiciar oportunidades, mucho más desperdicio me pareció la transmisión del juego que, a pesar de tener muchos años de no llevar un juego del Barcelona en TV abierta (y en horario estelar dominical), los comentarios fueron los mismos de un Cruz Azul-Tijuana, enfocados en lo negativo y señalar hasta el cansancio las carencias de Pumas. Quedó en el olvido que el club catalán era la gran atracción de la noche, y así llevarle al público que no cuenta con los medios para ver La Liga, un poquito de futbol español y la cultura de una ciudad tan maravillosa como lo es Barcelona. Pero bueno, es lo que hay.

Estamos en el ecuador del torneo, y Andrés Lillini tendrá la difícil tarea de evitar una derrota el sábado en la noche, el tropiezo los llevaría a un remolino de presión, y ante la inmediatez del torneo, sería ya muy complicado revertir la inercia. El América llega con el impulso de haber ganado en la Liga MX y la motivación del atacante Henry Martín que está en modo “Benzema”.

Otro factor en favor del equipo de Coapa es que el juego no será en el horario habitual de las 12 del día, sino que será en punto de las 19:00 horas, factor que ha beneficiado al América en sus últimas seis visitas al Olímpico Universitario lejos del rayo del sol; en dichos encuentros registra cuatro empates y dos victorias. Es decir, los momios benefician totalmente al equipo azulcrema cuando se juega de noche en Ciudad Universitaria.

Pero es evidente que nadie puede fiarse de las estadísticas. El América no puede presumir de estar en una posición mucho más cómoda que Pumas; días antes de la victoria ante Juárez, se cuestionaba la continuidad de Fernando Ortiz. Caer ante el cuadro auriazul también puede ser catastrófico para las Águilas que se estancarían en el fondo de la tabla general.

El contexto actual de ambos clubes genera buenas sensaciones de que será un clásico capitalino bastante interesante. ¿Seguirá la racha de Henry Martín quien ha despertado justo a tiempo previo a Qatar? ¿Veremos la primera genialidad de Dani Alves con Pumas? Puede ser que el peso del Gamper termine por colapsar a los Pumas o tal vez la magia de la “Tanoneta” ya se ha agotado. Lindo partido nos espera el sábado en el Olímpico.