Miércoles veraniego

Con el inicio de esta semana, llegó también el inicio formal del verano; estación del año que siempre relacionamos con el término de clases, mucho calor, calles sin autos en las grandes ciudades del país, playita y las benditas vacaciones para muchos. Pero por las condiciones aún complicadas en temas de salud y el golpe económico del año pasado, probablemente no será posible tomar unas largas vacaciones.

Pero el panorama no es sólo oscuridad. Para quienes aman el deporte, el día de hoy la cartelera luce espectacular desde tempranito. Se definen los últimos clasificados para los octavos de final de la Euro; la Copa América entra en su etapa de definición en donde sólo Brasil parece no tener problemas. Y no todo es futbol, las finales de conferencia de la NBA continúan esta semana en busca del trono que dejó vacante los Lakers.

En punto de las 11 de la mañana se juegan sus aspiraciones los integrantes del grupo E en la Eurocopa. Los españoles tratarán de callar las severas críticas que les han llovido junto a su estratega, Luis Enrique; los ibéricos se medirán a la selección de Eslovaquia que aún sueña con su clasificación. El camino del relevo generacional parece que será muy duro para La Furia Roja. Simultáneamente, en San Petersburgo, los equipos de Suecia y Polonia se enfrentan con la obligación de sumar las tres unidades.

Para la hora de la comida, exactamente a las 2 de la tarde, el grupo de la muerte cierra la primera fase. Desde el Allianz Arena, la selección de Alemania buscará la cima de su sector para evitar enfrentarse a un equipo poderoso en octavos, su rival, la “inofensiva” Hungría que ya le robó puntos a los franceses. Y precisamente el equipo galo jugará ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. La estrella portuguesa podría despedirse de su última Eurocopa si su equipo no consigue sumar al menos un punto ante Francia.

Avanzada la tarde, a las 19:00 horas, cambiamos de continente. La Copa América nos trae uno de los duelos que más expectativa ha generado en esta fase: Brasil frente a Colombia. Los anfitriones tendrán el partido más exigente hasta el momento, mientras que los cafetaleros podrían complicarse la vida en caso de caer derrotados ante los cariocas, pues vienen de sucumbir frente a Perú. En el papel, el duelo que podría lucir ofensivamente, y así cambiar la tónica de la Copa.

Y para cerrar, el deporte ráfaga nos trae el primer juego de la final por la Conferencia Este de la NBA. Aún sigo sin comprender como los Bucks lograron sobrevivir a los más de 50 puntos de Kevin Durant el sábado pasado; pero por algo se han ganado el derecho a disputar el título del Este ante los Hawks de Atlanta. La serie tiene toda la pinta que no se definirá pronto, así que habrá que saber administrar la energía, ya que las emociones estarán presentes todo el verano.