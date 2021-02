“Ya no estoy aquí” en busca del Oscar

La Academia de Hollywood dio a conocer sus listas de finalistas para el Oscar en diversas categorías y hubo una buena noticia para México: “Ya no estoy aquí”, producción original de Netflix, quedó entre las 15 que pasaron el corte del total de 93 inscritas (sólo una por país) para competir como mejor película internacional.

Favoreció mucho que hace apenas unas semanas la Academia decidió incrementar de 10 a 15 las finalistas, al igual que en los rubros de documental, música y canción. Pero la fortuna no paró ahí porque la academia británica también anunció sus finalistas (ellos sí en todas las categorías) para su prestigiado premio BAFTA e igualmente “Ya no estoy aquí” se coló entre las 15 seleccionadas. En este espacio señalé que a mi no me entusiasmó el filme de Fernando Frías, ganadora del Ariel a mejor película. Sin embargo, debo reconocer que la Academia mexicana no se equivocó al haberla elegido.

En mi opinión, era mejor opción “Nuevo orden”, de Michel Franco, galardonada con el segundo lugar en Venecia, el festival más importante del mundo después de Cannes. Creo que de igual modo hubiera pasado el corte para el Oscar. Cabe resaltar que “Nuevo orden” también quedó entre las 15 finalistas del BAFTA, ya que, a diferencia del premio de Hollywood, no se limita a un filme por país.

La competencia por el Oscar internacional, antes denominado extranjero, que sigue siendo para producciones no habladas en inglés, está sumamente peleado. Hay obras de alta calidad. Las cinco nominadas se anunciarán el 15 de marzo y sinceramente veo muy difícil que “Ya no estoy aquí” vaya a conseguir la 10ª nominación en la historia para México. Aunque no creo le alcance para lograrlo, me daría gusto equivocarme.

Tanto los Globos de Oro como los Critic’s Choice Awards de los periodistas de TV, radio e Intenet, que coinciden mucho con los Oscar, ya dieron a conocer sus nominaciones y no está la mexicana. Ambas incluyeron 2 películas (que también aparecen en las 15 finalistas de los BAFTA) que no pueden competir por el Oscar: “La vida ante sí”, con Sophia Loren, de Netflix, que no fue inscrita por Italia, lo que fue un gran error, y “Minari”, que es producción estadunidense, hablada mayormente en coreano, y que, al no ser inscrita por ningún país, no fue elegible para este Oscar. Sin embargo, “Minari” sí estará nominada como mejor película general.

En esta carrera va lidereando la danesa “Otra ronda”. De Latinoamérica sobresale “La llorona”, de Guatemala, que sería la primera nominación para el país centroamericano. Es notable la acogida tan favorable que ha recibido la rumana “Colectivo”, que tiene altas posibilidades de ser nominada tanto en película internacional como en documental. Las otras dos nominadas deberán salir entre la taiwanesa “El sol que abrasa” (otra de Netflix), la bosnia “Quo vadis, Aidaʔ”, la rusa “Queridos camaradas” y la francesa “Deux”.