Mañana domingo se realizará, tras dos meses de atraso por la pandemia, la 93 ceremonia del Oscar que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La importancia del galardón radica en que se otorga por votación democrática a través del voto secreto de más de 9 mil miembros de la Academia, todos profesionistas de la industria del cine: directores, actores, guionistas, fotógrafos, etc.

No es un premio de la crítica elitista ni de popularidad. Es un reconocimiento de la gente del cine a sus propios colegas. Por supuesto ha habido notorios errores históricos y en el proceso de votación influyen diversas situaciones sentimentales. Pero son aspectos inherentes a cualquier votación democrática. Simplemente no hay mejor manera de elegir cuál fue la mejor película, cuál la mejor actuación, etc., sobre todo tratándose de algo tan subjetivo como el gusto cinematográfico. Podemos estar o no de acuerdo con los ganadores, pero no se premia la mediocridad.

Este año, debido al cierre de las salas de cine, los filmes nominados han tenido reducido impacto masivo. Pocos los han visto. Ninguna de las ocho nominadas a Mejor Película rebasó los 13 millones de dólares de ingresos a nivel mundial. Dos son producciones originales de Netflix (“El juicio de los 7 de Chicago”, “Mank”), una de Amazon (“El sonido del metal”) y otras cuatro encontraron salida comercial en streaming: “Nomadland”, “Minari”, “Hermosa venganza” y “Judas y el Mesías negro”. Todas son de calidad, sagaces, lúcidas, reflejo de la condición humana.

“Nomadland” deberá ganar como Mejor Película. Yo también votaría por esta profunda, sutil obra basada en el reportaje periodístico de Jessica Bruder sobre las personas que viven en sus trailers park o vans, recorriendo miles de kilómetros buscando trabajos temporales. Su directora, la china Chloé Zhao ganará como Mejor Dirección. Será apenas la segunda mejor en la historia en conseguirlo, tras Kathryn Bigelow por “Zona de Miedo” hace 11 años. Además, será la novena ocasión en los últimos diez años en que el mejor director no es un estadunidense. Creo que “Nomadland” ganará también como mejor Guion Adaptado y Fotografía.

Los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés ganarán el Oscar a Mejor Sonido por “El sonido de metal”. Con ello, sumarán nueve los mexicanos que en total han ganado la estatuilla, junto con los directores González Iñárritu, Cuarón y del Toro, los fotógrafos Emmanuel Lubezki y Guillermo Navarro, y el diseñador de arte Eugenio Caballero.

Chadwick Boseman, quien falleció en agosto a los 43 años, ganará póstumamente como Mejor Actor Estelar por “La madre del blues”. Será apenas el segundo en la historia en ganar esta categoría tras su muerte, después del inglés Peter Finch por “Poder que mata”, en 1977.

Glenn Close, nominada como actriz de reparto por “Hillbilly. Una elegía rural”, tendrá el récord de más nominaciones en interpretación (8) sin haberlo ganado, empatada con Peter O’Toole, quien, sin embargo, recibió un Oscar honorario por su trayectoria.