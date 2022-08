Carnavalada “democrática” de Morena

La jornada de fin de semana para elegir a los integrantes del Congreso Nacional de Morena se convirtió en una auténtica carnavalada en la que hubo enfrentamientos a golpes, quema de boletas, acarreos sin fin de personas a las urnas, destrucción inmobiliaria, reparto de despensas, compras de votos suspensión del proceso por el cúmulo de anomalías, todo lo cual “minimizó” por la dirigencia nacional de ese partido.

Fue una muestra de la división que priva en las filas del partido que gobierna y, a querer o no, un anticipo de lo que ocurrirá en la elección de 2024 en la que los aspirantes a la postulación, hoy motejados como “corcholatas”, y uno que no lo es, agudicen los enfrentamientos en los que veladamente están ya enfrascados y que no será nada fácil que el Ejecutivo federal logre frenar un proceso de sucesión presidencial que él mismo echó a andar con demasiada anticipación.

DE ESTO Y DE AQUELLO…



En un intento de despejar el adverso escenario que el Gobierno federal enfrenta ante los reclamos de Estados Unidos y Canadá por lo que consideran violaciones de parte de México al T-MEC, el líder de la bancada del Senado, Ricardo Monreal, convocará s reuniones interparlamentarias entre esta Cámara y el congreso norteamericano.

El propósito es establecer con precisión los criterios y puntos de partida de las consultas que ambos socios comerciales de nuestro país han demandado discutir en materia energética, las cuales se desarrollarán en el marco del derecho internacional y de las prácticas diplomáticas y parlamentarias sanas por lo que convocará a las comisiones de Relaciones Exteriores de América del Norte y de Seguimiento a la Implementación de ese tratado para establecer un grupo de trabajo que analice ese tema.

Ese inicio de obras para mejorar la infraestructura de Cancún que puso en marcha el Presidente López Obrador ayer, a dos meses de que el gobernador panista de Quintana Roo, Carlos Joaquín, será para lucimiento, cuando se concluyan, de su sucesora morenista Mara Lezama, que asumirá el cargo en septiembre, cuando el hoy mandatario sea designado, si le cumplen lo que hoy le ofrecen, nuevo próximo secretario de Turismo del gobierno federal,

Por cierto que en esa visita a ese destino turístico, un grupo de madres de mujeres desaparecidas, al grito de “Queremos acciones no más simulaciones”, le exigió al Ejecutivo federal que las escuchara y atendiera sus reclamos, a lo que respondió que ya habló con ellas y que “tiene convicciones y palabra y es humanista, no soy igual que otros”.

Ejecutan en Acapulco al líder de la Asociación de Bares y Discotecas, Jesús Rivera Rojas, al salir de su negocio en plena costera.