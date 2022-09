Coahuila, Edomex y la traición de Alito

Era cuestión de días para que en suelo mexiquense los líderes nacionales el PRI, el PAN y el PRD anunciaran en un evento, donde mostrarían músculo, su alianza para ir juntos en la elección de junio de 2023 por la gubernatura del Estado de México con una mujer priista como su candidata, pero de la nada el líder nacional priista abandonó el barco.

El golpe de Alejandro Moreno Cárdenas contra Va por México, reconstruido en este espacio a partir de pláticas con legisladores y dirigentes de los tres partidos, ha provocado que sus aliados del PAN y PRD construyan un nuevo escenario para 2024 que parte de capitalizar el apoyo del líder tricolor a la agenda de López Obrador.

Para algunos panistas y perredistas el escenario que ven tras el apoyo de Moreno Cárdenas a la reforma constitucional, ya aprobada en San Lázaro y que se procesa en el Senado, para extender el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional hasta 2028 tiene el objetivo de comprar impunidad.

Desde la visión de los “socios” de Alito Moreno, sabotear la alianza en el Estado de México a partir del apoyo a un tema clave del Presidente de México tiene por objetivo comprar impunidad para integrantes de la elite priista a cambio de entregar el bastión político-electoral más importante del país a la izquierda agrupada en la 4T.

Doblegar al tricolor en San Lázaro fue fácil, dos terceras partes de sus diputados le deben la curul a Moreno Cárdenas, el otro tercio se la debe a los gobernadores “derrotados” ante la 4T y que están por terminar sus periodos. Vendrá un choque entre Alito y los senadores, la mayoría leales a Peña Nieto.

Para los liderazgos consultados, el PRI no ve muerta la alianza en territorio mexiquense -que se puede concretar de facto con los grupos locales priistas, no con su dirigencia nacional- y comienza a lanzar mensajes de oposición contra otros temas del Ejecutivo, como la reforma electoral, pero al final el daño ya esta hecho: se rompió la alianza legislativa y la electoral se detuvo.

La iniciativa de reforma, para extender el plazo del respaldo militar a la Guardia Nacional, se llevó a tribuna sin previo aviso de la bancada del PRI, cuando sus “socios” se dieron cuenta y pidieron una explicación hubo una respuesta campechana: “ups, se nos pasó comentarles”.

“No nos sorprende porque tanto Rubén Moreira como Alejandro Moreno ya habían negociado con Morena en otros temas sensibles: el reparto de comisiones en San Lázaro, que pese a ser una bancada con menos integrantes respecto a la del PAN presidió más comisiones AAA que el albiazul.

El otro tema que negoció el PRI, que hizo a PAN y PRD desconfiar en todo momento de Moreno Cárdenas fue la presidencia de la Junta de Coordinación Política que el primer año tocó al Revolucionario Institucional y en este segundo año el relevo fue para Morena.

“Tan fácil como que Moreira estuvo en esa negociación y pueden buscar retener Coahuila que no le interesaría a Morena, al menos no más que el Estado de México… ellos siguen apostando a que rescatarán la alianza en el Estado de México, pero ha sido tal su agravio en corto que ahora parece que somos una persona a la que su pareja le pega, le pone el cuerno, le quita a los hijos y que al final el agredido es quien debe pedir perdón y suplicar para que no lo dejen… eso no va a pasar”, dice uno de los legisladores consultados.

Ahora PAN y PRD saben que se deben enfocar en tres puntos: mantener una alianza en el Estado de México pero con liderazgos del PRI mexiquense, comunicar la traición de Alito Moreno y, desde ahora, trazar la estrategia para la campaña presidencial de 2024 pero sin el acompañamiento del Revolucionario Institucional.

CONTIENDA MEXIQUENSE

Nos adelantan que en el PRI del Estado de México están a pocos días de definir a quien será el representante de este instituto político para competir por la gubernatura en 2023. La carta más fuerte del priismo mexiquense es Alejandra Del Moral Vela, actual secretaria de Desarrollo Social, quien ha demostrado gran labor en cada una de sus responsabilidades.

Además de que, como presidenta del Revolucionario Institucional en la entidad logró recuperar la confianza de los mexiquenses en el 2021 tras la derrota que sufrieron en 2018. El suspenso está por terminar y la decisión en el tricolor pronto tendrá nombre y apellido.

En tanto, el consejo político del PRI del Estado de México se renovará este miércoles ya para encarar las elecciones de gobernador. Se trata, nos hacen ver, de la continuación del proceso de cambios que emprendió el PRI desde la llegada de Eric Sevilla a la dirigencia estatal para estar listos para ganar los comicios del 2023.

RADAR

Una del magisterio. Integrantes de la Coordinación Política del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical (MNTS) urgen profundizar en la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que se acaben los procesos electivos seccionales en los que los dirigentes han sido juez y parte.

Voceros del MNTS confían en que “el origen democrático” de la nueva titular de SEP, Leticia Ramírez Amaya, permitirá que se identifique con las preocupaciones del magisterio. Este sector sindical busca reunirse en breve con la titular de la SEP y con el secretario de Gobernación para avanzar en la democratización del magisterio ante la nueva realidad nacional que encabeza la 4T.

¿Los escucharán?

PD

¡Qué susto el de ayer!, otra vez en 19 de septiembre.