El factor Monreal

Ricardo Monreal es factor para la cúpula de la 4T rumbo al 2024. Los sectores más duros del movimiento alertan sobre su capacidad para operar en al menos 15 estados, su cercanía y gestión de diálogo con la mayoría de los gobernadores, y su capacidad para operar a ras de tierra en áreas controladas por Morena… lo ven como el único enemigo real que tienen en este momento de cara a la sucesión presidencial… y eso los aterra.

Las victorias de Monreal en las últimas batallas internas en el Senado –ante el plantón del gabinete de seguridad a la bancada de Morena y la elección del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta- tienen entre molestos y preocupados al grupo que toca la puerta de Palacio Nacional para consultar cualquier acción político-electoral.

Funcionarios federales y lideres partidistas consultados refieren que la reunión de ayer entre Monreal y Adán Augusto López Hernández (en el Estufón de la Abuela, a las puertas del Club de Golf de la ciudad de Pachuca), previo a la toma de protesta del morenista Julio Menchaca, no fue mera cortesía sino que tuvo la intención de acercar al Ejecutivo, vía el secretario de Gobernación, con su líder en el Senado.

Hay que ir unos días atrás. La semana pasada, en la reunión plenaria de Morena, a la que no asistieron los integrantes del Gabinete de seguridad, hubo reclamos. Algunos reprocharon a Monreal que la ausencia fue por su relación con el Presidente y le exigieron recomponerla, otros calificaron el plantón como una grosería a un Poder independiente.

Enfrascado en un debate con el senador César Cravioto, suplente de Martí Batres, operador leal de Claudia Sheinbaum, Monreal soltó posiciones duras, que provocaron, la reunión con Adán Augusto:

“Es la sucesión presidencial anticipada, que ha generado este ambiente y el intento de la imposición, eso es todo.

“Mi opinión es académica, lo hice en el aula, soy maestro de la UNAM (…) y ante la pregunta de un alumno afirme lo que ahora sostengo: para cambiar la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional no basta un acuerdo circular o reglamento, ni siquiera ley ordinaria, dije que era indispensable modificar la Constitución.

“Cualquier aficionado al Derecho, cualquier estudiante de primer año de Derecho lo sabe, por eso no voy a traicionar a mi Universidad ni a mi calidad de enseñanza, soy maestro de la UNAM desde hace muchos años. Dejaré de ser senador y seguiré siendo maestro de la UNAM, no voy a traicionar lo que pienso.

“Pero además de esto –le dice a Cravioto - no espero tener consideraciones, de verdad solo espero que haya respeto a nuestra autonomía. A mi la abyección no se me da, soy hombre libre, con criterio propio y autonomía, tengo mi propia vida y mi propia historia y quizá tenga más adversidades en el movimiento que todos ustedes”. Tomaron nota de recibo.

Y el otro tema de que también tomaron nota, fue la votación para elegir al presidente de la Mesa Directiva del Senado: el poblano Alejandro Armenta, incondicional de Monreal.

Y el poblano ganó apretado al candidato de los duros de la 4T: el texcocano Higinio Martínez. De acuerdo con la crónica del reportero Rafael Ramírez para El Sol de México, al ganar Monreal soltó:

“Me siento más fuerte que nunca, me siento fortalecido, mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me apoyaron, me respaldaron y este proceso que hoy surge me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quién ustedes ya saben”.

Ante dos temas de la mayor importancia y que pondrán el sello al último tercio del mandato de López Obrador (la integración de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional y la eventual reforma electoral) el proyecto de la 4T no puede tener trabas, menos provocadas por integrantes del propio movimiento, advierten los personajes consultados.

Así, testigos narran la plática de ayer entre Monreal y Adán Augusto: fue franca, dura, la terminaron sin concluirla. Se fueron a la toma de posesión de Julio Menchaca. La pugna sigue, el malestar de la 4T contra Monreal crece.

RADAR

Nos comentan que en el marco de la política de austeridad república y pobreza franciscana que defiendo la 4T, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado números en el Servicio de Protección Federal, que encabeza actualmente Luis Wertman Zaslav, que han encendido focos rojos en diversas áreas del gobierno federal.

Nos explican que en los últimos seis años este cuerpo, desconcentrado y que brinda protección a edificios e instalaciones federales y a empresas privadas, ha generado ingresos autogenerados por 10 mil 789.8 millones de pesos y gastado 15 mil 156.9 millones de pesos erogados, lo que da una pérdida total de 4 mil 367.1 millones de pesos.

Pese a que se incorporó como cabeza del SPF en diciembre de 2021, Wertman Zaslav, un empresario con experiencia en la sociedad civil y que durante ocho años encabezó el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, deberá dar muchas explicaciones, entre ellas que en ese 2021 el cuerpo gastó más de 3 mil 500 millones de pesos contra 2 mil 333 que generó y el nivel de gasto que lleva a junio de 2022. Así las cosas.