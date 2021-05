El análisis de Axel Barceló

Si la filosofía académica se ha convertido en una filosofía para ser leída sólo por filósofos académicos, la llamada filosofía analítica se ha reducido todavía más a ser una filosofía para ser leída por un pequeño grupo de filósofos académicos: los analíticos. Esta situación es lamentable por varias razones, una de ellas es que el pensamiento de los mejores autores dentro de esa corriente no es aprovechado por un público más extenso.

Uno de los principales filósofos analíticos de su generación es el Dr. Axel Barceló, investigador de la UNAM. La obra de Barceló se extiende a lo ancho de un campo muy extenso de intereses: filosofía de la lógica, de las matemáticas, de la mente, de las ciencias cognitivas, de la ciencia, del lenguaje. Entre las abundantes publicaciones de Barceló destaca una reciente en la que aborda uno de los núcleos de sus intereses filosóficos.

Sobre el análisis (Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 2019) es uno de los libros de filosofía más sólidos, originales e interesantes publicados en México en lo que va del siglo. Aunque no es éste el lugar para hacer una reseña a fondo de este libro, quisiera dar una idea de los problemas que aborda y de las soluciones que propone para que se entienda el sitio destacado que ocupa en la historia de nuestra filosofía actual.

En este libro, Barceló desarrolla una línea de investigación que había sido cultivada en el siglo XX por otros analíticos latinoamericanos como Alejandro Rossi, Thomás Moro Simpson, Raúl Orayen y por quien esto escribe. Sin embargo, Barceló lleva este proyecto más lejos que ninguno de sus predecesores.

Se pueden analizar muchas cosas: un concepto, una oración, una partitura, un diagrama, una teoría. Lo que se propone Barceló es entender qué tienen en común esas operaciones que realizamos a diario. O, dicho en otras palabras, lo que se propone es determinar qué es el análisis.

La pregunta de Barceló es particularmente relevante dentro del tipo de filosofía que él práctica, a saber, la filosofía analítica. De acuerdo con esta corriente la mejor manera de resolver los problemas filosóficos es por medio del método analítico. No obstante, ese método no siempre es esclarecido de la mejor manera. Hay varias maneras en las que podemos analizar algo. ¿Cuál es, entonces, la requerida en cada caso? El análisis del análisis que plantea Barceló toca, por lo mismo, el fundamento del método de la filosofía que él desarrolla.

Barceló parte de la idea tradicional de que analizar un concepto o una proposición es descomponerlo en sus elementos más básicos. Esta idea, aparentemente trivial, no nos alcanza para entender qué es el análisis. Por ejemplo, si analizamos dos proposiciones distintas como “Juan ama a María” y “María ama a Juan”, de acuerdo con la concepción tradicional, obtendríamos el mismo resultado ya que las dos proposiciones tienen los mismos elementos, pero en distinto orden. Este ejemplo sencillo nos hace ver que el análisis no puede ser equivalente a la descomposición.

Barceló sostiene que para analizar un concepto o proposición tenemos que tener en cuenta no sólo los elementos que lo integran sino las relaciones lógicas que tiene con conceptos o proposiciones que no están contenidos en ellos. Barceló llama a su teoría la concepción externista del análisis. En los demás capítulos que integran el libro, el autor hace uso de esta teoría para explicar conceptos tan básicos como los de estructura y abstracción. Aunque quizá no siempre concuerde con las soluciones de la teoría externista de Barceló, nunca me dejan de parecer interesantes.

En los capítulos finales, Barceló nos enseña algunas de las aplicaciones de su teoría. En estas páginas, Barceló se ocupa de diversos problemas filosóficos que dependen, en última instancia, de nuestra comprensión del análisis: la naturaleza de la forma lógica, la operación lógica de negación, la comprensión de las relaciones asimétricas, el funcionamiento de los sistemas de representación, la vaguedad de nuestros conceptos, y el tratamiento de nuestros juicios sobre el color. Como muestra Barceló, las consecuencias de su versión del externismo son extensas y profundas.

El análisis juega un rol fundamental en nuestra comprensión de la mente, el mundo y el lenguaje. La obra de Barceló lo ha esclarecido de una manera creativa y rigurosa.