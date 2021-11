Tour electoral por América – Parte I

Noviembre ha resultado un mes de intensa actividad electoral en el continente americano. Abordo en la presente colaboración y en la de la semana próxima algunos de los aspectos más importantes de este efervescente ciclo electoral.

Elecciones a gubernaturas en Estados Unidos. El 2 de noviembre se celebraron elecciones de gobernador en Nueva Jersey y Virginia, así como la revocación de mandato del de California. En todos los casos, los demócratas ponían en juego su continuidad en el cargo. Los resultados arrojaron alternancia en Virginia, donde se impuso el candidato republicano; la reelección, por estrecho margen del demócrata de Nueva Jersey, y un importante respaldo de la permanencia en el cargo del californiano. Falta un año para las elecciones legislativas intermedias y la caída en la popularidad del presidente Joe Biden enciende alertas en el Partido Demócrata.

Autocracia en Nicaragua. El 7 de noviembre se realizó la pantomima electoral, presidencial y legislativa, en Nicaragua, con la proscripción de hecho y de derecho de las genuinas alternativas opositoras, que fueron perseguidas y, llegando al extremo, todas encarceladas. Lo que ocurre en Nicaragua es el ejemplo por antonomasia de cómo una tiranía utiliza la ruta de la simulación electoral, aderezada con fraude, manipulación y represión, para mantenerse en el poder. Daniel Ortega fraguó así su reelección para un cuarto periodo de gobierno. Vino la prácticamente unánime condena internacional —gobiernos y organismos—, claro, con la penosa excepción de México, en la (más penosa aún) compañía de Venezuela, Cuba y otros regímenes de reputación no precisamente democrática. El Gobierno mexicano sigue malinterpretando los principios que rigen nuestra política exterior y haciendo erráticos guiños, demasiado constantes, a dictadorzuelos latinoamericanos, nomás por ser dizque “de izquierda”.

Revés al kirchnerismo en Argentina. Este domingo 14 se celebraron elecciones legislativas intermedias en Argentina. Como era de esperarse, se reprodujeron los resultados de las elecciones primarias de hace unas semanas. La derrota para el kirchnerismo no tiene atenuantes: si bien seguirán siendo la primera minoría, perdieron el control del Senado, que preside exoficio la vicepresidenta Cristina Fernández. Va a ser interesante ver cómo evoluciona la relación entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta a partir de ahora, ante el deslinde de culpas y responsabilidades por el descalabro electoral.

Córdova en el Congreso. Por último, pero no por ello menos importante, hay que señalar el extraordinario papel del consejero presidente del INE en su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados en México. Como se sabe, cada vez esas comparecencias se alejan más de lo que deberían ser: ejercicios republicanos de rendición de cuentas, de exposición sobre algún tema particular o del estado que guarda alguna dependencia del Gobierno o del Estado mexicano —un diálogo político y técnico, pues—, y se han convertido en trampas para el funcionario citado a comparecer, particularmente cuando no es del agrado del bloque oficialista. Ante el recorte de 5 mil millones de pesos al presupuesto del INE, se confirma un embate más contra la autoridad electoral, que queda entre la espada y la pared para celebrar la revocación de mandato de 2022. Eso sí: quedará para la historia la elegancia y la estatura política con que Lorenzo Córdova sorteó la emboscada.