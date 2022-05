Generación de vínculos estratégicos a través de la cadena de suministro

Por Carlos Rafael Murrieta Cummings

La experiencia nos ha mostrado que la mayoría de las empresas NO maneja y aprovecha su cadena de suministro de forma integral; en la mayoría de ellas el proceso de compra dista mucho de ser estratégico y, en esa medida, no captura todo el valor potencial que podría en beneficio de la generación de valor económico. Esto obedece a que comúnmente se recurre a los proveedores desde una perspectiva operativa y no estratégica, sólo con el objetivo de satisfacer las necesidades de operación.

La relación con proveedores puede maximizar la aportación de valor de la cadena de suministro, si se implementan prácticas basadas en la confianza y colaboración con los proveedores, cuando éstas se piensan de largo plazo, buscando potenciar la competitividad y la diferenciación en el mercado, lo cual facilita el crecimiento del negocio.

El desarrollo de proveedores nacionales beneficia tanto a empresas grandes como pequeñas. Las grandes se benefician al mantener uniformidad en calidad (se reducen los costos), abastecimiento certero y liberación de cargas por transporte y desaduanaje, además de mejorar sus tiempos de respuesta, lo que les permite ser más competitivos en sus respectivos mercados y estar mejor facultados para satisfacer las exigencias de sus propios clientes. Las medianas y pequeñas empresas, se benefician al mejorar su desempeño, tener mayor certeza en los requerimientos del mercado, planear su desarrollo con bases sólidas y apalancar sus inversiones requeridas.

Para las pequeñas y medianas empresas, la relación con empresas más grandes permite incursionar en un mercado más estable, formal y exigente, que los impulsa a crecer y consolidarse. Las cantidades solicitadas aunadas a la formalidad de sus clientes y a su exigencia en términos de calidad y tiempos, obligan a las PyMES a trabajar más eficientemente y a modernizar sus formas, no sólo de producción sino también de administración e incluso de liderazgo.

Gráfico

Al fortalecer la competitividad de las PyMES, incidimos de manera importante en el desarrollo económico del país, en la generación de empleo y la rehabilitación de la actividad productiva.

Para lograrlo, es importante enfocar en cuenta tres elementos:

1. Vínculo comercial entre la demanda y la oferta de bienes y servicios

2. Mejores prácticas de procura y relación con proveedores

3. Desarrollo de competitividad en cadenas de suministro para maximizar la aportación de valor económico a la empresa

Este ciclo completo es precisamente lo que podemos identificar como relación con proveedores, que es muy distinto a la sola interacción comercial de compraventa; es decir, transitar de operaciones transaccionales hacia alianzas estratégicas. Para construir una relación estratégica:

Adopta el concepto de “procura”o “abastecimiento”; la interacción no es simplemente una relación de compraventa.

Evalúa a tus proveedores. Establece un método de evaluación con criterios, actores y pasos claros y repetibles, esto te ayudará a generar una historia y a institucionalizar ese conocimiento.

Segmenta a tus proveedores con base en esas evaluaciones y distingue a los estratégicos de los transaccionales. ¿A cuáles de los proveedores transaccionales podrías desarrollar y de esta manera crear más valor para tu negocio? Evaluando tendrás los elementos para decidir y actuar al respecto.

Desarrolla a tus proveedores y colabora con ellos, busca la manera de establecer una alianza estratégica que te lleve a optimizar procesos, innovar, ampliar mercado y a reducir costos (sin exprimir al proveedor), entre muchos otros beneficios.