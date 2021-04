Potencialización del liderazgo

Frecuentemente se confunde jerarquía con liderazgo; muchas personas consideran que gobernantes, empresarios o personas con capacidad de convocatoria son líderes. En realidad, no se requiere de un título o de un nombramiento y, de hecho, no van implícitos. Un líder no se crea a partir de un título universitario o profesional, tampoco se autoproclaman, los líderes se definen a partir del reconocimiento de los demás sobre las acciones que realizan en el día a día.

El auténtico líder es una persona fiel a sí misma, congruente, alguien que vive y actúa de manera genuina buscando el bien colectivo, que respeta, reconoce y facilita el desarrollo de los demás.

Todas las personas podemos asumir el papel de líderes en los distintos ámbitos en los que nos desenvolvemos, ya sea en el hogar, en un equipo deportivo, en un grupo social o en el trabajo, entre muchos otros.

Un buen líder cuida la relación con los integrantes de su equipo, genera la confianza que se necesita, tiene una visión clara de su objetivo y la transmite, sabe escuchar y se apoya en otras personas, inspira y genera una visión colectiva del objetivo y sabe guiar con el ejemplo.

Gráfico

Los líderes que trascienden, además de cuidar y colaborar con su gente, se mantienen actualizados y continúan desarrollándose personal y profesionalmente. En las empresas, son parte del desarrollo estratégico de la misma.

Empieza a generar tus propios resultados. Las personas se convierten en líderes por el reconocimiento de terceros, no por autoproclamación, hay que ser la mejor versión de nosotros y dejar que nuestras acciones y valores hablen por sí solos. Una vez que seamos reconocidos como líderes, no hay que olvidar que somos parte del mismo equipo, debemos mantener los pies en la tierra y buscar siempre la manera de impulsar a las personas.

No existe una receta perfecta para convertirse en un líder exitoso, pero sí principios que influyen y permiten potenciar tus habilidades de liderazgo y llevar a las personas que te rodean a una mejor posición. A continuación, te compartimos los más relevantes: