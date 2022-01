No hay chiste que valga

A ver, está duro en, ¡pongan atención! Así inició la profesora Irene, de la Universidad CESSA, antes de lanzar una ofrenda contra las personas judías, envuelta en un supuesto “chiste”, con una carga de burla a uno de los dolores más grandes de la humanidad: el Holocausto, y con esto no hay broma ni chiste que valga, aunque no hubiera dolo. Por cierto, bien por la reacción de la Universidad.

El antisemitismo se manifiesta con expresiones de odio contra las personas judías, que puede o no estar basada en prejuicios religiosos, raciales, y/o culturales. De acuerdo con la UNESCO, este genocidio causó grandes estragos en los países donde operaban los nazis, pero no sólo esto, sino que las repercusiones abarcan el resto de los países en el resto del mundo al día de hoy. Se tiene registro de más de seis millones de personas judías asesinadas bajo el régimen nazi en el siglo XX. Lamentablemente, no sólo fueron vidas que perecieron, sino que también cientos de ellos y ellas tuvieron que huir bajo estas circunstancias de persecución y exterminio. Se calcula que 355 mil 278 judíos abandonaron sus hogares.

El 27 de enero de 1945, las tropas del Ejército soviético entraron en el campo de concentración nazi en Auschwitz-Birkenau para liberar a las personas que estaban siendo sometidas a su exterminio. Sesenta años después, en el año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 27 de enero como el día para conmemorar la memoria de las víctimas del Holocausto. Entre las acciones que muchos países realizan este día, es cuidar de los lugares históricos, documentación e investigación de lo sucedido, y la promoción de la educación sobre las causas y las consecuencias de estos crímenes atroces, lo que sirve para prevenir la proliferación de los discursos de odio.

Hoy en día existe un aumento del antisemitismo que hace indispensable llamar la atención, con el fin de hacer conciencia, no estamos hablando de un hecho cualquiera, el Holocausto fue un suceso de tal magnitud, que las consecuencias siguen latentes, incluso decenas de años después. En México y en la Constitución de la Ciudad de México se reconoce el antisemitismo como una conducta discriminatoria.

La comunidad judía juega un papel importante dentro de nuestra sociedad y la cultura mexicana. Es un deber y una responsabilidad respetar su humanidad, y una manera de hacerlo es recordando, ya que una vez que entendemos la magnitud de la atrocidad, lejos de realizar chistes, bromas insensibles, podemos construir y concientizar para que este tipo de actos nunca vuelvan a suceder, ni contra la comunidad judía ni contra otras poblaciones históricamente discriminadas.

Va desde acá un abrazo grande para Karla (Nahomi), la alumna que en conciencia hace lo que su profesora no pudo hacer: indignarse, y le dice con voz clara y fuerte: “está demasiado de mal gusto su chiste, y se lo digo la verdad como judía, se me hace de demasiado mal gusto su chiste, asumo mi falta y me voy a retirar de su clase, muchas gracias”. #WeRemember.