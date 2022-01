La moral vs. la ética

Hay un par de diferencias cruciales entre moral y ética que se deben revisar para repensar adecuadamente diferentes cuestiones que nos acontecen en el contexto actual.

Hace apenas unos días, el Papa Francisco dijo lo siguiente: …la gente no quiere tener hijos, o solamente uno y nada más. Y muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos… Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebajan, nos quita humanidad. Puedo imaginar que el motivo de dicha declaración se desprende de esta idea que subyace en muchas religiones sobre el tema de la procreación como eje central de las relaciones sexuales, y no cabe poder tenerlas sólo por placer. En materia de derechos humanos se plantea que los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con la libertad de las personas a decidir sobre su sexualidad y el ejercicio libre de la misma. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos, a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos. Hace también apenas pocos días nos enteramos de otro caso polémico, lo sucedido en Colombia en relación a la eutanasia, en donde por fin Martha Sepúlveda y Víctor Escobar, pacientes no terminales, lograron este sábado terminar no sólo con su vida, sino con una larga batalla legal, y un juez otorgó la orden. Y es que cuando hablamos de la vida, siempre es un tema polémico entre lo moral y lo ético.

Pero, ¿qué es la moral? Es importante saber que la moral depende de cada sociedad, por lo tanto, pensar que sólo existe una moral sería caer en lo erróneo, ya que las moralidades son distintas y dependen de cada grupo social, entendiendo que los grupos sociales pueden ser desde familias, escuelas, religiones, comunidades, hasta países, pero éstas no se deben imponer a terceras personas, ni dictar como verdades absolutas y de obligatorio cumplimiento, y mucho menos emitir prejuicios y tener conductas discriminatorias a quienes no las cumplen. Es por eso que vale el preguntarnos, ¿qué papel tiene la ética dentro de las moralidades? La ética, además de ser una ciencia, es un acto de reflexión que debemos llevar a cabo en nuestro día a día. Llevar a cabo la práctica ética consiste en analizar sobre lo bueno, lo malo, lo justo y, por supuesto, lo moral. Nos ayuda a establecer si las reglas morales nos están llevando a excluir y juzgar a las personas que no practican las mismas reglas, como en estos casos, y también nos ayuda a analizar si estamos ocasionando daño o si estamos imponiendo postulados morales propios, por el simple hecho de creer que éstos son superiores.

Así que vale la pena que en estos tiempos no nos dejemos llevar sólo por nuestra interpretación de lo moral, porque como el Papa, podríamos creer que, porque un hombre y una mujer que voluntariamente no desean ejercer la paternidad y la maternidad, están incompletos, cuando lo cierto es que hombres y mujeres tenemos infinidad de formas de realizarnos, y, por otra parte, vale mucho lo logrado en Colombia, al poner por delante el deseo y decisión de las personas solicitantes de eutanasia.