Una alianza remota

En la oposición deben tener claro que la única manera de enfrentar al Presidente y su partido es a través de una alianza.

No hay necesidad de hacer un sesudo análisis para saberlo. El Presidente ha tratado de atomizar y dividir a la oposición enfrentándola todas las veces que le es posible. Conoce sus debilidades y sabe bien qué debe hacer y dónde les duele, el caso del afamado Alito es prueba de ello.

La oposición no puede vivir bajo el supuesto de que al interior de Morena hay división y que esto sería condición para ganar. El partido del Presidente podrá tener confrontaciones internas, pero tiene a un poderoso fiel de la balanza.

Si la oposición no tiene fuerza propia no hay manera de ganar elección alguna. La presencia e influencia del PAN, PRI y PRD están siendo cada vez menos trascendentes, a lo que se suma que no ofrecen alternativa alguna de no ser moverse bajo el lugar común de su sistemática crítica al Presidente y su gobierno.

Cada vez es más evidente que a López Obrador la crítica se le resbala. Hemos visto una y otra vez cómo cuando se le plantean temas delicados o críticos a él o a su gobierno, los cuales pudieran ser trascendentes, lo que hace es responder con referencias al pasado, las cuales, por cierto, cada vez dan menos resultado, y con una alta dosis de sarcasmo.

Uno de los aspectos a atender está en ver qué aprendió Morena de los pasados procesos electorales. En la capital les debió quedar claro que no se puede ganar sólo con el membrete o con referencias al Presidente como el referente de todo.

Si bien sus triunfos en algunos estados han sido contundentes, en otros se ha puesto en duda con razón por la forma en que se han alcanzado. Tamaulipas y Sinaloa pasan por este análisis, porque factores externos fueron los que apuntalaron el triunfo de los candidatos de Morena, la presencia de la delincuencia organizada terminó por influir en el desenlace.

No se ve por dónde pueda cohesionarse la oposición. El ruido que ha metido el PRI empieza a dejar secuelas y enconos difíciles de superar, a lo que se suma el hecho de que su presidente genera día tras día más dudas sobre lo que hace y se ve que pueda ser capaz de hacer; en el tricolor se siguen sobrevalorando.

Algunos cuadros panistas han entendido lo que está pasando de manera clara, por lo que han planteado el rompimiento de la alianza con el PRI. Les queda claro lo que puede pasar cuando se acerquen los procesos electorales que requerirán de una unidad a la cual no pueden exponer.

El gobernador panista de Querétaro, quien está bien evaluado en su estado, ha lanzado una voz de alerta de lo que puede venirse con la alianza si el PRI se mantiene en ella. Empieza a vislumbrarse el hecho de que PAN y PRD mantengan el acuerdo a condición que cambie la dirección en el PRI, lo cual se ve cada vez más complicado porque Alito se ha fortalecido de la mano de los acuerdos bajo la mesa con el gobierno y porque tiene en los estatutos del partido elementos para mantenerse como presidente hasta el segundo semestre del 2023.

En el PAN la alianza empieza a ser un problema interno que le puede costar la cabeza a su presidente. Ayer no casualmente decidieron mantener la suspensión de la alianza con el PRI.

La oposición podría crear condiciones para el mediano plazo, pero en el corto plazo no se ve por dónde pueda vencer a Morena y menos aún cómo mantenerse cohesionada; MC como el otro bloque opositor es un enigma, pero es un hecho que si formara parte de la alianza muchas cosas serían diferentes.

A este paso a Morena le podría costar menos trabajo ganar las elecciones, quizá su mayor problema será interno.

RESQUICIOS

La determinación de una jueza para “reponer” las Escuelas de Tiempo Completo es una decisión que va a beneficiar a millones de familias. No se trata de que madres y padres de familia depositen o algo parecido a sus hijos en las escuelas, se trata de establecer una nueva organización familiar y un mejor aprovechamiento escolar.