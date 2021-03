Morena, ganar perdiendo

El presumible nuevo triunfo de Félix Salgado Macedonio en las cuestionables encuestas de Morena, para decidir quién debe ser el candidato a la gubernatura de Guerrero, ratificó las muchas preguntas que desde la primera encuesta y antes se habían presentado.

Si Félix Salgado Macedonio termina siendo el candidato de Morena va a colocar al Presidente y al partido en un delicado entredicho. Por más que se insista que debe decidir “el pueblo de Guerrero”, esto no quiere decir que desaparezca el entorno que envuelve a Salgado Macedonio sólo porque “el pueblo” lo decidió.

Morena va a cargar con un gran problema, porque en lugar de haber hecho un alto tratando de dejar absolutamente claro el caso Salgado Macedonio, apeló a su Comisión de Honestidad y Vigilancia para que al final ésta determinara algo que dejó las cosas en una definición y también en una indefinición.

No se sabe si la investigación y el resultado acabaron por tratar de no enfrentar al Presidente, ya que una y otra vez ha apoyado a Salgado Macedonio llegando a decir que es “politiquería”, lo que ha llevado a que en el camino se desacredite a las mujeres que han presentado las demandas; a querer o no se ha revictimizado a las víctimas.

No parece que en Morena y menos el Presidente vayan a reparar sobre la virtual candidatura de Salgado. Más bien todo va en rumbo de hacer de ella un gran triunfo del “pueblo guerrerense”. Van a tratar de ponderar la decisión de los ciudadanos pasando por alto todo el entorno, no negado hasta ahora, que ha acompañado en los últimos años la vida de quien parece ser el virtual candidato de Morena a la gubernatura y casi seguro gobernador.

Sería absurdo pasar por alto las virtudes de Salgado. Tiene la gran capacidad de entenderse con la gente, porque maneja un lenguaje propio de su estado. A esto sumemos que tiene una gran intuición política, lo que le permite que en muchos casos la gente pase por alto pasajes de su vida que han sido controvertidos o que han sido señalados como presuntos delitos.

Es una gran paradoja como Félix Salgado Macedonio con todo lo que ha sido señalado se ha convertido en un personaje aún más popular. El hecho de verlo como víctima pareciera que le ha dado aún más fuerza entre los guerrerenses encuestados; todo indica que ha sido pasado de largo todo lo que sobre su entorno se ha mencionado.

Es muy probable que se le vea como un personaje atacado y más aún cuando el omnipresente Presidente lo ha defendido una y otra vez, a tal grado que pareciera que lo ha convertido en causa personal.

¿Qué tan importantes pueden ser las denuncias en contra de Salgado Macedonio entre la población guerrerense? La respuesta no es de blancos y negros. Todo pareciera moverse en terrenos enigmáticos, confusos e incluso incomprensibles.

No se puede apelar sólo a la falta de información entre los encuestados, en el fondo puede haber una convicción y quizá, éste es un tema muy delicado, una ponderación y reconocimiento hacia el virtual candidato por parte de los ciudadanos en función de todo lo que se dice de él.

Podemos estar ante un México que sigue teniendo en su mente prácticas bajo las cuales se han vivido durante siglos, que están profundamente arraigadas y que está siendo difícil revertirlas.

Se podrá decir que se apoya a las mujeres y que son la clave de la 4T. Sin embargo, en la práctica no hay empatía para un proceso de cambio, el cual requiere de información, alternativas y, sobre todo, alentar nuevos paradigmas de vida.

Salgado Macedonio acabará representando un México que ya fue en contra de un México que urge transformar, empezando por las instancias del poder.

Será un candidato señalado y un gobernador señalado. La 4T podrá ganar, pero acabará perdiendo.

RESQUICIOS

La suspensión de un juez para la aplicación de la reforma eléctrica es simple y sencillamente el camino que nos espera. Vendrán muchos más amparados y podríamos terminar en una historia interminable; es sólo el inicio.