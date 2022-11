La Reforma, descalificación o debate

El debate se diluye cuando aparecen las descalificaciones cercanas a los insultos de uno y otro lado. Parece que al Presidente se le anda acabando la paciencia, lo que está llevándolo a sus terrenos favoritos: la confrontación y la polarización.

No está del todo claro qué lo ha llevado a que en esta semana se haya dedicado a descalificar a quienes en su derecho se van a manifestar el domingo en contra de su propuesta de Reforma Electoral.

Se le ha llegado a ver en ocasiones molesto e iracundo.

El Presidente sabe bien lo que significan sus expresiones para sus innumerables seguidores.

Poco importa lo que el propio Presidente en su tiempo de opositor dijo sobre INE, no sólo fue él también fueron muchos de sus seguidores quienes desde hace años están con el tabasqueño.

No solamente avalaron los procesos, fueron también parte de ellos. En su tiempo tuvieron la oportunidad de expresar sus críticas al INE tanto al interior del instituto como en el Legislativo. Quienes hoy gobiernan tenían como oposición una presencia significativa. Eran un contrapeso real, representativo e influyente.

Estamos entrando de nuevo en terreno de la intolerancia ante quien piensa distinto. El Presidente habla sistemáticamente de la libertad como forma de vida lo que incluye, o debiera incluir, aceptar formas diferentes de quienes piensan que debe gobernarse el país bajo otras formas, junto con miradas distintas del papel que deben jugar las instituciones; reiteramos que no hace mucho tiempo diversos institutos autónomos eran ponderados por quienes hoy gobiernan, entre los que estaba el INE.

La no aprobación de la Reforma Electoral pudiera poner en riesgo el proyecto del Presidente y la 4T. No hay certeza plena de que Morena conserve el poder en 2024. No es que no estén dadas las condiciones, la razón está más bien en que no hay certeza de cuáles pueden ser los ánimos ciudadanos al ir a las urnas.

En este momento todo indica que el partido del Presidente ganará las elecciones; sin embargo, se están cruzando muchos elementos que han venido variando la opinión ciudadana, lo cual pasa por resultados de la gobernabilidad y por la actitud del Presidente.

Es un enigma lo que piensan sus seguidores ante ciertas expresiones presidenciales en que se señala, se desacredita y se llega al insulto. Estando los ánimos tan polarizados quizá mucha gente lo vea como parte de su defensa ante los ataques que recibe; sin embargo, hay algo más que eso, porque con esas expresiones el Presidente deja de gobernar para todos para arremeter contra los que piensan diferente a él.

El discurso termina por ser polarizador. El Presidente está llevando las cosas a terrenos en que por lo general esta cómodo y que además le gustan, es su hábitat natural. El interés por la reforma también pudiera deberse a la importancia que le concede en su proyecto de gobierno trans sexenal, pudiera estar visualizando escenarios impredecibles.

El argumento sobre bajarle el presupuesto al “costoso instituto” choca con la propuesta misma, porque muchos de los gastos que se tendrían que hacer con menos diputados y senadores se mantienen y hasta se pueden incrementar.

La Reforma Electoral está colocando como pocos proyectos de López Obrador ante su estás conmigo o estás contra mí. El Presidente está llevando las cosas al límite y no hay indicios de que vaya a bajar la guardia, las posiciones más bien se van a radicalizar.

Va de nuevo, es la madre de las batallas para el Presidente.

RESQUICIOS.

La muerte de Ariadna Fernanda se ha convertido en una lamentable confrontación entra las fiscalías de Morelos y la capital. La primera ha mantenido su versión y para ello ha colocado a destacados forenses para explicar su investigación. La capitalina sigue señalando al fiscal morelense en lances que por momentos se acercan a la “politiquería”. Nadie gana con lo que está pasando, ¿será tan difícil que se sienten para cotejar sus versiones?