Tamaulipas, todo puede pasar

Ciudad Victoria.- En los próximos días sabremos qué tanto le afectó a quien lleva la ventaja en las encuestas por la gubernatura de Tamaulipas no asistir al debate. Américo Villarreal con antelación hizo saber que no estaría presente, es probable que confíe en la ventaja que lleva junto con la percepción de que muy probablemente será el próximo gobernador.

Lo cierto es que por más que las encuestas le sean favorables la vida en el estado es compleja con tintes de incógnitas. Se han presentado hechos, los cuales han pasado por el asesinato de un candidato, que por filtraciones informativas de enorme trascendencia.

Conversando con diferentes actores de la vida cotidiana de Tamaulipas el tema se vuelve una constante y nadie se atreve a adelantar qué pudiera pasar en las próximas semanas.

Lo que sí es claro es que al igual que otros estados del país el PRI se convierte en el actor ausente. Dos de los candidatos eran priistas y particularmente Américo Villarreal tiene en su entorno todo el aparato que fue del PRI y que ahora responde al nombre de Morena. Son quienes saben actuar como pocos en los días previos a las elecciones y sobre todo saben moverse de manera estratégica el día de las elecciones.

Sin embargo, hay otros factores en el proceso. Uno de ellos es el que tiene que ver con el papel que puede jugar el gobernador del estado. Se especula con intensidad sobre lo que puede hacer en estos días, por un lado, se asegura que puede echar andar todo el aparato de gobierno, acusaciones o filtraciones de toda índole, para buscar el triunfo de su candidato y exfuncionario César Verástegui.

Por otro lado, también se asegura que no necesariamente le conviene una nueva confrontación con el Ejecutivo, porque ya no tiene la misma capacidad de maniobra de hace dos años, por lo que, bajo esta premisa, se cree que seguiremos hasta el final en el terreno de las fintas, filtraciones y especulaciones.

Si bien la ventaja de Américo Villarreal es sólida se ha puesto en duda el hecho de que las encuestas son locales, porque no se ha permitido que las encuestadoras nacionales puedan trabajar en el estado.

Como se alcanza a apreciar, estamos en medio de un sinfín de especulaciones, dichos y presuposiciones bajo escenarios en donde no hay manera de hacer a un lado a un actor central en el estado, tenemos a la delincuencia organizada.

La opinión generalizada es que es muy difícil gobernar Tamaulipas, más bien imposible, si no se considera a este actor. Se insiste en que quien no termina por negociar no termina por poder ganar y gobernar. Son terrenos en donde no hay manera de poder saber qué tanto se apegan a la verdad, pero si nos atenemos al historial es una hipótesis muy difícil de contradecir.

César Verástegui, de la alianza del PAN, PRI y PRD, nos dijo en el debate lo que puede darse en los próximos días, obviamente no contempla la derrota, por más que insistimos que las encuestas no le ayudan. Un factor a su favor es parte del gobierno del PAN y que tiene como aliado al PRI o a lo que queda del tricolor. Si este partido conserva a sus operadores que bien saben qué deben hacer el día de la elección los escenarios podrían tener su dosis de impredecibles.

Morena podría llevarse un buen susto, quizá no la derrota, y podría ser que las elecciones fueran llevadas a los tribunales.

Arturo Diez, de MC, pareciera apostar por el futuro. Ha crecido de manera significativa, pero está lejos de poder competir. En el debate insinuó esta posibilidad poniendo énfasis en su partido hacia el 2024. Una alianza en este momento entre Verástegui y Diez no parece que cambiaría la tónica de las cosas.

Vienen dos semanas muy tensas en que en Tamaulipas saben bien que cualquier cosa puede pasar.

RESQUICIOS

Se echó a andar el Tianguis Turístico en Acapulco. La industria se va recuperando después de la pandemia, se va construyendo un nuevo ambiente y ya anda apareciendo la imaginación y la esperanza entre los turisteros, mañana le contamos.