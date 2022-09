Durango, una historia por contar

La próxima semana, el día de la consumación de la Independencia de México, los duranguenses tendrán nuevo Gobernador, legitimado por todas y todos los duranguenses, pero también por las autoridades electorales en todos los órdenes. Lo que se hizo en campaña, lo que sucedió el día de la votación, lo que sucedió después y la entrega y recepción, ya son parte sólo de la historia, ahora viene el tiempo de gobernar.

En la historia de éxito de Durango muchos dirán que son constructores o artífices de la victoria, y en estricto sentido sí es verdad. Todos los que participamos en esa campaña tenemos una historia de éxito que contar, cada uno hicimos lo que nos tocaba, lo que nos correspondía de acuerdo con el candidato. Yo estoy pleno y satisfecho con mi trabajo en Durango, fui para hacer la parte estratégica y de consultoría que puse a disposición de la campaña, con todo mi entender y con todas mis capacidades. Mi historia de éxito ahí es personal y me genera profunda satisfacción, como seguramente a muchos de los que participamos, les genera lo mismo la suya.

Encontrar a uno solo que se abrogue la victoria, sería inútil, la victoria es de todos, y escatimar lo de cada uno sería mezquindad.

No tengo duda que Esteban Villegas es un ser humano bueno, con buenas intenciones y maduro. Esteban perdió una elección a gobernador en el 2016 y sin duda eso lo marcó para toda la vida, las derrotas te marcan y puedes quedarte lamentando tu derrota toda la vida y sufriendo por lo que pudo ser y no fue; puedes culpar a todo el mundo por lo que te pasó y amargar el resto de tu existencia, o puedes tomar la lección de la vida y reconstruirte. Eso fue lo que él hizo.

Aprendió la lección, tuvo mucho tiempo para analizar lo que había hecho bien y lo que había hecho mal. Y sobre esos hechos construyó lo que hoy logró. Se hizo de un gran grupo de personas y éstas trazaron una ruta.

Esteban tiene una gran historia por contar, llena de enseñanzas y de superación personal, con una familia muy unida y sólida. Desde sus padres, de donde verdaderamente extrajo lo mejor. Con una esposa que sin duda es su gran impulsora y le será de mucha ayuda en el gobierno, y con dos hijos maravillosos que lo llenan de amor y le fortalecen el alma.

Hoy, no tengo duda, y los duranguenses tampoco deben tenerla, Esteban Villegas tomará posesión, dará el grito y se pondrá a trabajar. No tengo duda que va a pensar en su salida y desde ya se pondrá a trabajar en la forma en que debe concluir su gobierno, que es lo más difícil para un gobernante. A él no le pasará lo que a casi todos.

Esteban Villegas será el mejor gobernador de Durango y estará llamado a ser un referente político nacional. Éxito amigo.