El primer año sin papá

“Hoy es el primer año sin ti papá, el primer año que festejamos el Día del Padre y no estás con nosotros, te extrañamos mucho”, decía el mensaje que Sandra compartió en redes luego de que don Gabriel falleciera a causa de Covid-19.

El mensaje era similar al de Pedro que decía: “hace un año todavía festejamos la vida, hoy lo hacemos sin ti, nos haces falta, te echamos de menos, pero sabemos que estás mejor”.

Los estragos de la pandemia están a la vista de todos, las ausencias son incontables, las historias estremecedoras, y la orfandad, es el reflejo de una pésima estrategia de prevención y contención.

Mariana contaba que su padre fue un hombre muy trabajador, “amabas tanto a mi madre que hasta se fueron juntos, qué duro ha sido perderlos por un virus que sin pedir permiso nos arrancó lo más preciado, a ustedes. Hoy te festejamos aunque estés en el cielo”.

Llevamos, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, más de 230 mil muertes; las cifras no oficiales dicen que son más de medio millón, y la pandemia aún no para; al contrario, con los falsos semáforos verdes, la lenta aplicación de vacunas, los ciudadanos bajando la guardia, las alarmas comienzan a prenderse.

Son millones de niñas, niños y adolescentes en orfandad, Carlos es uno de ellos: “papá, odio al coronavirus porque te enfermó y te moriste; mi mamá y yo te extrañamos”.

No hay un número exacto de los padres de familia que en esta pandemia perdieron la vida, ni tampoco de los menores que quedaron en orfandad, ni una política pública enfocada y destinada a atender la situación.

Sólo hay historias en las redes sociales que permiten ver que en el Día del Padre hay más ausencias que presencias, hace dos años era al revés.

“Hoy abracé a mi tío Pepe con mucha fuerza, imaginé que eras tú, él se ha hecho cargo de mí y me cuida mucho desde que te fuiste. Ya no pude despedirme de ti, no puede darte un último abrazo, pero sé que cuando te vea en el cielo me abrazarás muy fuerte”, escribió Sergio.

Natalia aconseja: “quienes tienen papá, cuídenlo, es muy triste estar sin ellos, denles muchos besos, abrazos y platiquen con ellos. Si están distanciados hagan las paces, nunca saben cuándo morirán, nunca imaginas que llegaría una pandemia y se llevaría lo más valioso, como decía mi abue, que se fue con él”.

Al compartir estas historias hago un homenaje con mucho respeto a todos los padres que perdieron la vida a causa de la pandemia y a los padres que aún siguen con nosotros. ¡Feliz Día del Padre!