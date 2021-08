“No quiero morir”, es lo que señala Armando cuando lo entrevistan en un noticiero mientras espera su turno para ser vacunado en una de las sedes de la Ciudad de México. Armando tiene 19 años y dice que es muy joven para morir, que sus papás están preocupados porque está justo en la edad en la que se están contagiando y muriendo de coronavirus por la tercera ola.

Tan sólo en el 2020, de acuerdo con el Inegi, fallecieron por Covid más de 200 mil mexicanas y mexicanos, convirtiéndose en la segunda causa de muerte. Mientras que el Instituto de Evaluación y Métricas de Medicina de la Universidad de Washington, señala que la cifra de víctimas mortales en México, en lo que va de la pandemia, es de más de 600 mil.

Parecía que el luto en el país estaba en un letargo, sin embargo, las variantes de Covid-19 lo despertaron y en cuestión de horas los contagios comenzaron a aumentar, en tan sólo un día se registraron 21 mil.

Claudia acaba de perder a su esposo por Covid, hace apenas una semana, el martes pasado, para ser exactos.

“Hace un año perdí a mi mamá por cáncer. Ahora a mi esposo. No hay cómo llenar los vacíos, si no fuera por mi fe, no sé qué haría. Ahora más que nunca el himno de vida es ‘todo va estar bien’. Hoy, Gerardo ya no está físicamente. Aunque sé que me cuida desde el cielo no es igual. La vida es un ciclo y me toca ser valiente. Lo extraño mucho, es un dolor indescriptible”, señala.

En el noticiero llama mi atención una nota sobre un recorrido que hacen en los hospitales de la Ciudad de México, afuera de ellos están papás esperando noticias alentadoras sobre sus hijos, quienes están siendo atendidos de Covid, la gran mayoría de ellos tiene entre 10 y 22 años.

Los contagios en niñas, niños y adolescentes están aumentando, la vacunación a este sector poblacional es urgente, como lo son sus cuidados.

Es criminal no vacunar e igualmente criminal tener acceso a la vacuna y no hacerlo. Ante la tercera ola de Covid hay que activar el semáforo interno y retomar los cuidados, sólo así, habrá menos muertes.

