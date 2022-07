Vivir con miedo

D e acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del segundo trimestre de 2022, el 68.4 por ciento de los mexicanos consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.

La percepción de inseguridad entre los mexicanos va en aumento, en marzo de este año (primer trimestre), las cifras eran del 66.2 por ciento.

Estos datos son demoledores, pues más de la mitad de los mexicanos se sienten inseguros y temerosos sin importar el municipio, ciudad o estado donde habite.

Apenas el domingo pasado se registraron 108 asesinatos en el país, la novena cifra más alta desde que se inició el conteo diario del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre viernes y domingo, 262 personas fueron asesinadas en México; junio registró cifra récord de 281 víctimas mujeres de homicidio doloso, la mayoría de 18 años y más; un promedio de 9.3 muertes al día.

La ENSU, realizada por el Inegi, dio a conocer los 10 municipios en los que la gente no se siente segura.

Ciudad Obregón, Sonora; Colima, Colima; Cuautitlán Izcalli, Estado de México; Puebla, Puebla; Irapuato, Guanajuato; Uruapan, Michoacán; Coatzacoalcos, Veracruz; Guadalajara, Jalisco; Fresnillo, Zacatecas, y la capital zacatecana.

Son 10 municipios en donde las personas viven con miedo, en donde salen a las calles inseguras, en donde el crimen organizado ha ganado terreno y no hay quien lo frene.

La encuesta arroja que el 76.5 por ciento de los entrevistados teme ir a los cajeros automáticos que se encuentran en la vía pública; y el 70.9 por ciento afirmó que no viaja seguro en el transporte público debido a que los asaltos están a la orden del día.

Más del 80 por ciento de los mexicanos encuestados dijo que la presencia del Ejército y de la Marina ayuda a prevenir y combatir la delincuencia.

Los residentes de los 10 municipios más inseguros consideran que en los siguientes 12 meses la situación de la delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual o podría empeorar; el 28.5 por ciento estima que la situación empeorará en el próximo año.

La Encuesta Nacional es la mejor respuesta empírica de que la estrategia de seguridad en el país no está funcionando, que los abrazos y no balanzos sólo funcionan para los delincuentes y el crimen organizado, pero no para el ciudadano de a pie.