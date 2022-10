La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ganó una Acción Colectiva contra Interjet, esto tras las quejas recibidas durante los años 2018 a 2020 por infinidad de motivos, entre ellas, cancelaciones de vuelo, pérdidas de vuelos y conexiones, demoras, entre otros. La determinación del Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México va a beneficiar a 7,317 consumidores representados por la Profeco, a través de la Subprocuraduría Jurídica. Además de otras quejas contra ABC Aerolíneas, Sociedad Anónima de Capital Variable, comercialmente conocida como Interjet, que fueron cobros indebidos unilaterales, cambio de itinerario sin previo aviso y negativa a la prestación del servicio.

La fecha definitiva de este asunto se dio el 3 de octubre de 2022, condenando a la aerolínea a pagar daños y perjuicios a los consumidores afectados por el incumplimiento del contrato de prestación de servicio de transporte aéreo, más el 20% como bonificación del costo del boleto, así como 9% del interés legal sobre las cantidades generadas. El monto reclamado con la bonificación asciende a 144 millones de pesos.

Además, la resolución judicial declarada establece que los afectados que no se hayan adherido al juicio en la segunda etapa en ejecución de sentencia de la Acción Colectiva, lo pueden hacer, presentando pruebas del daño sufrido, en el plazo del 24 de octubre de 2022 al 24 de octubre de 2023. Así que ojalá que los que presumen hoy del regreso de esto, tengan la cartera muy grande, llena de recursos para cumplir con sus innumerables compromisos financieros.

Día Normalización. Este mes se celebró el Día Mundial de la Normalización, al respecto la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco), de José de Jesús Rodríguez, en conjunto con las secretarías de Economía, de Turismo, la Profeco, el Comenor y la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), llevará a cabo un evento el 26 y 27 de octubre.

Algunos temas que expondrán los expertos son la Ley de Infraestructura de la Calidad y el T-MEC; Situación actual y futuro de la normalización en México; El cumplimiento de normas para la competitividad de los empresarios; Importancia de la evaluación de la conformidad acreditada; La Ley Federal de Protección al Consumidor, riesgos y sanciones de no cumplir las normas; Las normas y el sector agroalimentario, así como las normas y la protección civil.

Experiencia médica. El sector médico está muy atento a lo que venga a decir el Dr. Yoram Weiss, director general de la Organización Médica Hadassah Jerusalén (HMO); quien viene a nuestro país a exponer temas relacionados a su experiencia y conocimiento para el desarrollo de proyectos médicos. Esta organización médica, que abarca más de 300 mil colaboradores en el mundo, encabeza un consorcio global formado por una universidad israelí y una importante farmacéutica a nivel mundial que desarrollan una probable cura contra el cáncer, luego de que descubrieran que el ARN de transferencia, utilizado en las vacunas contra el Covid-19, puede ser el eslaón perdido que impacte directamente la nueva era de los tratamientos contra el cáncer. Sin duda, la probada experiencia de Weiss será algo que el sector no querrá perderse.

Voz en off . Y ya que hablamos de llamados a unirse en acciones colectivas contra empresas abusivas. La Profeco también está haciendo un llamado para unirse contra las afectaciones de Ticketmaster por cancelación de cualquier evento, y por negativa de reembolso, aunque a esto se le puede unir la sospecha de manipulación de boletos que aparecen en su sistema como agotados, pero que en realidad son puestos en reventa, veremos si a la oficina de Ricardo Sheffield no le tiembla la mano para ir a fondo en este asunto, como también en hacer el llamado de #AcciónColectiva contra Naturgy, por el cobro indebido de servicios adicionales que no fueron contratados, o por estimaciones del uso en el servicio de gas natural, un total abuso en su factura bimestral, en dónde se le pueden por otros detalles no justificables al ofrecer su servicio…