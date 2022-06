¿Adiós a Categoría Uno en Aviación?

Recientemente se cumplió un año en que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) decidió dar un nuevo duro golpe al sector aéreo nacional de México.

Decimos que al despacho del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, llegó un documento en donde le hacían saber qué significaba esa decisión de degradar a la autoridad en aviación civil de México a Categoría 2, debido a que no se estaba cumpliendo con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. En ese momento se mencionó, y de lo que hoy se sigue hablando, que es la supervisión adecuada de la seguridad de aviación. Y la falta de dinero para la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), para la capacitación a controladores aéreos, y ya ni hablar a la profesionalización de pilotos que se montaban en un simulador para entrenar procedimientos con tráfico aéreo y situaciones de clima, entre otros.

Pero esto ya queda en la historia, porque hay nuevo capítulo en esta película de terror. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos da un nuevo manotazo diciendo que hay nuevos hallazgos en materia de seguridad aérea en una reciente revisión a México para regresar al país la Categoría 1. Así que los señalamientos son otra vez, ¿a quién cree usted?, exactamente a la AFAC, y aquí queda claro que no se ha entendido absolutamente nada, inversión sería la solución, pero tal pareciera que no se desea cómo tanto presumen y dizque trabajan en el regreso a esa soñada Categoría 1. Y sino échele un ojo al documento de “Aerolíneas Mexicanas” de la agencia calificadora mexicana HR Ratings que afirma que la industria aérea mexicana continuará con limitaciones hasta que México recupere la Categoría 1, en el que el desarrollo de nuevas rutas, el aumento de frecuencias o el beneficio de uso de códigos compartidos entre México y Estados Unidos estarán restringidos, lo cual limitará en términos generales el crecimiento del sector aéreo nacional. Por lo pronto, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, están más distraídas con multar a choferes de aplicaciones móviles, en lugar de atender el desastre y las deplorables condiciones en las que se tiene al Benito Juárez, donde el olor a drenaje es lo de menos, porque si usted llega a usar esa terminal aérea lleve casco de seguridad porque quizá le caiga un pedazo de cemento porque se está desmoronando.

Definen fechas. Será el 9 y 10 de julio cuando en Sinaloa se lleve a cabo la etapa consultiva y de acuerdos en la que se llama a participar a 14 Centros Ceremoniales y la comunidad de Paredones a sumarse a este derecho a decidir sobre la instalación de un complejo de fertilizantes diseñado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que al término de su primera fase generará 800 mil toneladas. El abasto se anticipa para los estados del noroeste del país, por lo que los agricultores se muestran con ánimos renovados, sobre todo al tomar a consideración que es el segundo ejercicio del tipo que se realizará en la entidad al mando de Rubén Rocha, pues en noviembre anterior obtuvieron 75.6% de aprobación de los habitantes de El Fuerte, Ahome y Guasave. En tanto, las autoridades dan espacio a la reflexión de los pueblos Yoreme-Mayo del 27 de junio al 8 de julio. Se trata de un proceso histórico, ya que los pueblos originarios nunca habían sido tomados en cuenta.

Aguas con las fugas. Hay gran extrañamiento de empresarios por la grave situación de fugas de agua que se presentan todos los días en la Ciudad de México. Resulta que, de acuerdo con datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) que dirige Rafael Bernardo Carmona Paredes, al cierre del 2021 se registraron 71% más fugas que en 2020, pasando de 8,907 a 15,239. Lamentablemente resulta que el gobierno no ha asignado los recursos necesarios para la inversión que en materia de infraestructura hídrica se necesita y se sigue desperdiciando aproximadamente 40% del suministro de agua potable. A esto también hay que sumarle las tomas clandestinas e irregulares que se han multiplicado en los últimos años. Los números demuestran que el panorama no es nada alentador y que para “detener” a las fugas, hace falta un operativo de gran calado del que se espera se implemente con prontitud de lo contrario será en el futuro un gran dolor de cabeza para gobierno y sociedad.

Liderazgo mexicano. Grandes desafíos vienen para la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), al frente de Aldimir Torres Arenas, y que ahora preside la Asociación Latinoamericana de la Industria del Plástico (Aliplast) integrada por Brasil, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela, Argentina, Paraguay, Perú y El Salvador, la apuesta es lograr este cambio hacia la Economía Circular ya que desde México es ahora la sede desde donde se coordinarán los esfuerzos, la cooperación gremial y la promoción económica, comercial y técnica para los países integrantes. Interesante futuro.

Voz en off. Pues nada, que el asunto de la venta de Banamex avanza con lentitud, ellos dirán que de acuerdo a términos legales y lo que permite la ley, pero sí alguien quería humo blanco antes de que termine el año tendrá que esperar. Ernesto Torres, director general del banco estadounidense Citigroup en Latinoamérica, afirma que la institución no espera que antes de que termine el 2022 se pueda anunciar la venta. Quizá podría ocurrir algo extraordinario de entre tantos interesados, que haga que devele quién es el mejor postor para quedarse con esto que ya no quiere Citigroup. Anote entre los interesados a Banorte Ixe, Santander, Inbursa, Mifel, Germán Larrea, y los que se acumulen esta semana, y quite a los que digan que definitivamente no desean entrarle al asunto. Y justamente, aunque se anunciara al que se queda con Banamex, tendrá que pasar un año o más para que lo tenga totalmente en sus manos. Así que esto va para largo…