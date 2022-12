Candidata Cofece

Andrea Marván Saltiel es la candidata propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar uno de los tres asientos vacíos en el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Esta funcionaria ocupa desde 2019 un cargo en la Cofece, por ello la apuesta de Palacio Nacional es que sea aceptada, porque lleva toda una vida profesional de conocimiento en esta área para la que ahora quiere ser designada. Le puede agregar usted su currículum en la Universidad Iberoamericana, el Master of Laws por University of Chicago y posgrado en American English for Students of Law por Yale University. Lo que siga ahora es que el Senado de la República la apruebe con urgencia por la falta de estos comisionados en este órgano, el cual tiene un sinfín de casos a resolver, de hecho no pasa por su mejor momento en eficiencia, así que ahora está de lado de la Cámara alta resolver esto con prontitud.

Gastos médicos. Por cierto, ya que hablamos de la Cofece, este órgano regulador apenas se dio cuenta que no hay competencia en los seguros de Gastos Médicos Mayores, lo que es un secreto a voces lo presentó apenas en un documento llamado “Estudio de competencia y libre concurrencia en seguros de gastos médicos”, en el que identifica problemas que reducen la presión competitiva en perjuicio de los consumidores como altos costos por cambiar de compañía aseguradora; falta de información sobre las características de los servicios contratados, la forma de remunerar a los agentes de seguros y opacidad en la calidad de los servicios hospitalarios, entre otros, con lo que se encarece el aumento de precios de las primas de contratación. Según la Cofece, en México el mercado de los SGM tiene un valor de 92 mil millones de pesos anuales y 13 millones de personas están cubiertas por ellos. Así que esperemos caigan pronto los llamados “peces gordos de cuello blanco” de esta complicidad perversa.

Cemex Hidrógeno. Cemex va por la modernización de sus procesos, por ello va por una tecnología de inyección de hidrógeno en cuatro de sus plantas de cemento en México. Esta decisión va encaminada a reducir las emisiones de dióxido de carbono durante el proceso de materiales para la construcción. Esto que se enfocará en los hornos de cemento, funge como un catalizador que permitiría a esta cementera optimizar el proceso de combustión e incrementar el uso de combustibles alternos para así disminuir el consumo de combustibles fósiles.

Banamex en 2023. Ya está pactada la fecha para dar a conocer al ganador del proceso de compra de los activos de banca de consumo y empresarial de Citibanamex. Es Manuel Romo, director general de la filial de Citigroup, el que ha puesto esto en la mesa luego de que dicen han surgido todo tipo de análisis, comentarios y especulaciones. Se sabe que no sólo del público inversionista hay particular atención sino también de la Cuarta Transformación. El valor de Banamex para nuestro país no sólo en lo económico es de gran trascendencia, por ello también la 4T quiere asegurarse de que todo sea con total transparencia respetando la parte jurídica, así que hay personajes, nos dicen que quieren inclinar la balanza donde a nadie conviene, que es el terreno de la especulación y detrimento de interesados en esto.

Vacaciones frustradas. Resulta que la Comisión del Trabajo y Prevención Social de la Cámara de Diputados modificó el dictamen de cambios a la Ley Federal del Trabajo. La reforma del Senado proponía 12 días de vacaciones, pero los flamantes diputados ahora quieren que sean sólo seis días continuos. En caso de ser aprobado deberá retornar al Senado para su ratificación. Así que si usted se frotaba ya las manos para sus largas vacaciones al término de su primer año de labores tendrá que esperar, incluso ahora la recomendación de expertos laborales es que se tome un curso de negociación de días adicionales porque le tocará negociar con su patrón.

Un dato nada más entre todo esto, que estos señores legisladores deben investigar que las que sufrirán con estas modificaciones son las micro, pequeñas o medianas empresas, porque son las que sostienen la economía del país, por tanto sufrirían más la ausencia de su personal y, por supuesto, repercutiría en sus estados financieros; no se está diciendo que los trabajadores no merezcan esta demanda en sus derechos, pero al tener pocos trabajadores sin duda se verán lastimados sino se hace el análisis correcto.