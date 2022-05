El desastre llamado Agroasemex

Agroasemex es esa aseguradora a la que la Cuarta Transformación le ha tomado mucho cariño en los últimos años, de la que hoy, no sólo la escuchará en oficinas que nada tienen que ver con el tema agropecuario en el país, sino además que la han diversificado pensando en lo que tanto aman la austeridad republicana, al grado que hoy hay gran preocupación por su inserción en oficinas con nula experiencia, y sin capacidad de respuesta. Los señalamientos a la aseguradora Agropecuaria y de Bienes Patrimoniales del Gobierno federal llegan a tal grado, que a la oficina de Breno Lorenzo Madero Salmerón, no le importan, mucho menos lo que se diga de su gestión, porque dice que él se debe a Rogelio Ramírez de la O.

Pero aun cuando en el sector asegurador los señalamientos son de que se le exija como a otras cumplir con todos los requerimientos de ley, continúa operando con total opacidad, capacidad financiera y experiencia.

Hoy de lo único que se ha salvado Agroasemex es de que le cambien a Aseguradora Bienestar, pero ni eso le quitaría que hoy viva en la sombra de malos manejos administrativos, mucho menos cambiaría que hoy se escuche de ella en Templo Mayor, en el Aeropuerto Benito Juárez de la CDMX, asegurando los aviones de la Guardia Nacional, en Hacienda, Banjército, el Bancomext, Defensa Nacional, IMSS, Condusef, o como nueva aseguradora de la Línea 12, o que salga del cuadro estratégico junto a Financiera Nacional para el Desarrollo, Firco y Focir. Madero Salmerón es físico de la UNAM y presume haber ocupado oficinas de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Financiera Rural, y con eso cree tener la capacidad de llevar los correctos intereses de esa aseguradora señalada por malos manejos.

En lo que va de este 2022, Agroasemex ha obtenido 51 contratos con oficinas de gobierno por alrededor de mil 200 millones de pesos. Y en 2021, los 33 contratos que le otorgaron sumaron más de 2 mil 700 millones de pesos, según datos del portal Compranet. Con el Metro de la Ciudad de México tiene un contrato con su infraestructura a través de la contratación de una póliza por 504 millones 873 mil pesos. Según Animal Político reveló que dicha contratación fue 45.8% más cara comparada con el año anterior y con un monto menor de pago en caso de siniestro, imagine usted la gravedad del asunto. Y para dimensionar la manera desproporcionada, arrogante y prepotente en la que es manejada Agroasemex, hoy tiene casi en quiebra a empresas que esperan pagos de la oficina de Breno Lorenzo.

En el tema está involucrada también la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, porque es la que la supervisa y es la que también tendría que llamarla a cuentas por la discrecionalidad en su manejo. ¿De verdad Madero Salmerón es avalado en su forma de operar por el despacho de Ramírez de la O?, porque no hace mucho se dijo que tenía los días contados, pero curiosamente ahí sigue, cómo siguen otros nombres en posiciones estratégicas, hombres que se manejan con perfil bajo, pero con acusaciones directas de bolsillos llenos de impunidad. A esta historia le faltan capítulos, todos ellos llenos de entramados que no se entienden sin complicidades, donde no se respeta la palabra emblemática de la Cuarta Transformación, que es el ataque frontal a la corrupción.

N+ Tulum. El reportaje “Tulum: un paraíso ilegal”, transmitido a través de la plataforma de Televisa Univisión, ViX, sigue dando de qué hablar. Luego de develar la red de corrupción que opera en ese paraíso mexicano 200 empresas, logró la reacción de la CNDH. El organismo pidió a la Semarnat, Semar y Profepa reparar el daño ecológico ocasionado en el área natural protegida en Tulum, Quintana Roo.

Autoridades son cómplices ante el crecimiento ilegal y desordenado que experimenta la región. Lo delicado son los efectos que ya se empiezan a percibir no sólo a nivel ambiental, sino incluso en términos de salud.

Voz en off. Hyatt concretó un acuerdo con Grupo Murano para establecer un nuevo hotel de lujo en la Ciudad de México. Llevará el nombre de Andaz Condesa Mexico City. Su deseo es que a finales de 2022 sea su apertura…