PerStar, de la mano de su CEO Jaime Cámara, agrega un nuevo reconocimiento a su lista, pues la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), que preside Aldimir Torres Arenas, la distinguió por obtener el Distintivo Azul, cabe resaltar que éste se otorga a las organizaciones que demuestran avances en la disminución de pérdida de pellets mediante métricas, datos y una verificación en sitio.

Ésta es la segunda distinción en la materia para PetStar y fue recibida por Juan Carlos López, gerente de logística, recordemos que en 2019 fue la primera empresa en obtenerlo. El Programa Cero Pérdida de Pellets (PCPP) es impulsado en México por la Anipac bajo la autorización de Plastics Industry Association y del American Chemistry Council, el propósito es fomentar el manejo adecuado de los pellets desde las organizaciones, a fin de generar impactos positivos en el medio ambiente.

Precios justos. A menos que suceda otra cosa, esta semana el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará esta semana un plan para enfrentar el problema de “carestía” de alimentos básicos enfocado en garantizar “un precio justo” a los consumidores en todo el país. Hoy se filtra más sobre ese asunto van por la reducción de impuesto en gasolina, apoyos en transportación y distribución, y un proyecto a largo plazo dicen para la siembra del maíz, todo esto más lo que ya se conoce fijar precios, pero ellos no le quieren llamar así.

La inflación, y los problemas internos, y externos golpean fuertemente a la Cuarta Transformación. Al Ejecutivo Federal le urge enviar el mensaje de que se trabaja en favor de la población, la presión en su gabinete es tal que a algunos relevantes del sector alimentario pudieran no estar presentes en el evento, en el que algunas empresas ya le dijeron que no, que no le entran a esto que históricamente ha resultado en un fracaso.

Nombramiento Amexcap. La Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), nombró a Raúl Gallegos como su presidente para el periodo 2022-2024. La organización que fomenta el desarrollo de la Industria de capital privado y emprendedor en México, da el respaldo a Gallegos, un ingeniero civil que presume que tiene un MBA por la Universidad de Columbia en Nueva York y es actualmente managing director del banco de origen suizo Credit Suisse.

Voz en off. Gruma dice que se viene otro ajuste al alza en el valor de varios de sus productos. En las próximas semanas dará cuenta de ello, aunque dice que es sostenible el consumo de sus marcas a largo plazo los consumidores los harán a un lado…