El Fraude llamado Ticketmaster

El penoso y lamentable episodio de Ticketmaster este fin de semana con el concierto del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es sólo un eslabón de los malos manejos, cadena de corrupción, y lo rebasados que ya están ejecutivos de alto nivel en esta empresa que ahora pertenece a Live Nation Entertainment, donde incluso a decir de una fuente, algunos de ellos están involucrados en fraudes que recientemente ocurren en México, llámese reventa de boletos, clonación, donde colocarlos todos con el nombre de la empresa impreso por donde se le vea, pero es tan delicado el asunto que, incluso crean perfiles en las redes sociales para poner a la venta estos boletos falsos, duplicados, y saben a quién encargarle la misión de dar origen a portales de Internet para ponerlos a la venta, el fenómeno se ha replicado a tal magnitud que ya no sólo es investigada en nuestro país y a sus empleados, sino en otras naciones donde hoy enfrenta demandas y sanciones de millones de dólares.

Otro señalado en el tema es Alejandro Soberón Kuri, director de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), porque dicen no le ha puesto un alto a Ticketmaster, y porque él está enterado de que esto no es nuevo, mucho menos le ha servido tener a supuestos “expertos” de relaciones públicas para enfrentar el tema que hoy ya se le ha salido de las manos, gente cercana afirma que sólo se han limitado a decir que a ellos no llegaría la investigación puesto que no son los directamente involucrados. Clonación y reventa de boletos ocurren en cualquier acontecimiento hoy donde esté involucrado el nombre de Ticketmaster, teniendo personajes que además venden falsamente palcos en el evento donde se presentará un artista, aún sin existir los mismos, o donde incluso los dueños se enteran en la web que lo están poniendo a disposición de quien desee adquirirlos.

Créame cuando le digo que la multa, sanción, cómo le quiera llamar la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que encabeza Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del 10 por ciento por todas las ganancias que ha recibido en el año no resuelve el problema, porque el asunto está putrefacto, en las entrañas de la empresa perteneciente a Live Nation Entertainment, llega a tal grado que los mismos empleados han creado una red para no ser ellos directamente quienes ofrezcan el boletaje corrompido, sino sólo son parte del enlace para que este fenómeno de clonación de boletos suceda. Incluso en todo esto sabemos qué elementos de seguridad de los eventos lo pueden llevar a usted, si lo desea, con los personajes indicados para comprar un boleto, pero con el riesgo de que éste sea parte de la reventa, o en el peor de los casos clonado como sucedió este fin de semana. Más allá de hablar de la mala planeación de esto por lo que mucha gente esperó meses.

Así que la investigación tiene que ir más allá de sólo decir que falló su sistema, o que sólo la afectación se compensa con regresar el dinero de los boletos adquiridos; la autoridad tiene que ir más allá, debido a que ya se presentaron denuncias por el delito de fraude, y se determinará el congelamiento de las cuentas de Ticketmaster hasta que no se finalice la investigación. ¿Qué sucederá con los que viajaron de otros estados del país?, ellos asumieron gastos de transporte, hospedaje, alimentación, en donde hay hasta los que viajaron de otras naciones para ver a este artista.

¿Con la decisión de la oficina de Sheffield Padilla, se termina el problema?, ¿o seguiremos viendo a estos personajes que ya encontraron en la reventa un modo de vivir?, hay quienes hoy defienden esto que a todas luces es más que una multa administrativa, esto de no atenderse, todos los fallos, es complicidad, si sólo se va con demandas colectivas una tras otra, muchos estarán dispuestos a asumir ese costo por lo relevante de las ganancias que se dan fuera de la ley. Para aquellos que señalan que en esto no hay corrupción, pregúntele a un personaje de la 4T y le dirá que existe en principio la moral, por su forma de actuar. Así que éste es el fin de Ticketmaster, no lo sabemos, lo que sí es que convendría desaparecerla y fundar una desde cero, porque hoy ya nadie cree en esta empresa a la que se le ha permitido una y otra vez faltarle el respeto a los consumidores mexicanos, es como preguntar si Liverpool seguirá permitiendo que esta empresa tenga sus módulos en sus tiendas después de estos señalamientos, incluso qué cantante, o productor quisiera trabajar con ellos teniendo que sea un desastre. Lo que sí nos dicen es que en la Cuarta Transformación ya hasta quién con esto ocurrido ya planea crear el Ticketmaster del Bienestar, si la idea se cuaja en Palacio Nacional tenga la seguridad que esto pronto podría ser una realidad.

Voz en off. El Tren Interurbano México-Toluca sería inaugurado nueve años y medio después de iniciarse su construcción en julio de 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Quedaría terminado en diciembre de 2023, lo ha prometido el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, hizo esa promesa.