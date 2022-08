Impulsan Cámara Nacional de Seguridad

El dar origen a una Cámara de Seguridad que englobe a las empresas que se dedican a ese negocio en el país, ha sido todo un reto, no sólo porque quienes hoy se ven obligados a transparentar sus operaciones, y cumplimientos fiscales, sino porque quienes no desean que más jugadores entren al negocio sin la mayor capacidad, experiencia y respaldo financiero. Y aquí cabe destacar que la negativa dicen ellos, no es porque no se quiera mayor competencia, sino porque la sociedad mexicana vive uno de sus más complejos momentos de seguridad, y la demanda de más compañías que brinden seguridad cada día es más alto, por ello piden a las autoridades federales se les autorice dar origen a este gremio que registraría puntualmente a las que ofrecen un servicio de protección y a quienes con empresas llegan a este jugoso negocio.

Un respaldo relevante a este proceso se ha hecho escuchar y es la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), que encabeza José Abugaber Andonie, que ha dado todo el apoyo político, jurídico y estratégico a las 32 asociaciones que integran las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume) que preside Armando Zúñiga Salinas, para impulsar la pronta creación de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad. Se hace evidente que la seguridad privada es uno de los pilares importantes para la competitividad y el crecimiento económico. Datos de la Asume dice que durante más de tres décadas, este sector ha contribuido creando más de 800 mil empleos a través de más de 8 mil empresas a nivel nacional y aportando aproximadamente el 2% del PIB. Incluso se habla que el 80 por ciento de las empresas e instituciones han invertido entre el 5 y 8 por ciento de su gasto operativo para resguardar personal y proteger mercancías o información. Por ello, con este nuevo gremio se quiere dar certidumbre a los socios actuales y a las nuevas inversiones que estén interesadas en llegar a este negocio creando empleo formal en el marco irrestricto de la ley, promoviendo esquemas de profesionalización constante y dignificación de las condiciones operativas de sus colaboradores en los diferentes sectores como oficiales de seguridad, custodia de bienes y valores, rastreo satelital, alarmas, blindajes, profesionales de seguridad y tecnología.

Creel a la Mesa. Las fichas están puestas en la Cámara de Diputados para acordar la renovación de la Mesa Directiva. A menos de un mes de que inicie el primer periodo ordinario del segundo año de la Legislatura en la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel suena como el más fuerte de la contienda. Con todo y que las campanadas anunciaban el nombre de una mujer, en aras de mantener la equidad, lo cierto es que dentro de la bancada del PAN en el recinto parlamentario el apoyo al exsecretario de Gobernación está latente, ya que cuenta no sólo con la suya, sino con todas las bancadas, incluso Morena, pues se dice que lo ven como un legislador serio que puede llegar con menos baches a los consensos, más allá de las diferencias políticas. Lo digo porque un grupo de legisladores del oficialismo que apuestan más por el acuerdo y menos por el pleito ya han dejado entrever que Creel en la Mesa podría ser un camino más sencillo al diálogo.

Deficiente revisión. Urge que Patricia Carranza Armijo, titular del Órgano Interno de Control en el Hospital Manuel Gea González, acelere los señalamientos con relación a la compra LA-012NBB001-E33-2022 por 4.3 millones de pesos. Resulta que una denuncia, captada los últimos días de junio, alude a supuestos favoritismos por parte de Beatriz Adriana Vera, jefa del Departamento de Apoyo, y de Verónica Jiménez Franco, jefa del Departamento de Intendencia, quienes habrían hecho vista gorda al momento de evaluar a Soluciones Integrales Elym, empresa que se quedó con el jugoso acuerdo sin importar que no habría acreditado que el 50% de sus afanadores cuenten con el estándar EC0960, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer). Entre las sucias maniobras de las funcionarias también se acusa no dar continuidad a la segunda etapa de la respectiva Junta de Aclaraciones.

Voz en off. Hay que poner atención a la advertencia que están haciendo jubilados, pensionados y no pensionados ferrocarrileros del norte del país que han dado un ultimátum al Gobierno federal, para que antes del 17 de agosto se entregue un informe de los avances del programa de compensación económica y justicia social para los miles de ferrocarrileros afectados por la privatización, de lo contrario cerrarán el Puente Internacional Ciudad Juárez-El Paso. En el tema están involucrados Miguel Ángel Arciniega Huerta, coordinador de Atención y Enlace con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación, y Luis Alonso Robles Villalobos, director de Área Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la dependencia…