Kaltex Paga

Grupo Kaltex, de Rafael Kalach, llegó a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda luego de que incumpliera con el pago de bonos por 218 millones de dólares en abril de este año. Este acuerdo incluye el cambio con un grupo de acreedores de los bonos no pagados por bonos nuevos, y pagar deuda de quienes no forman parte de ese grupo. Estos recursos de la textil los utilizará para cubrir adeudos de préstamos, de 100 y 20 millones de dólares, que otorgará el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), y otros del intercambio de bonos, para el segundo monto.

Usted recordará que esta empresa de capital privado es proveedor de mezclilla y otras telas a marcas como Levi Strauss & Co., Vera Wang y The North Face; por ello la relevancia y la urgencia de salir del incumplimiento que tuvieron de vencimiento en abril. No hace mucho vendió activos, entre ellos Milano por 80 millones de dólares en la primera mitad de 2021 y Revman Internacional por 66 millones de dólares, y aun así los utilizó para pagar bonos el año pasado. Habrá que estar atentos de las reacciones de Fitch y S&P Global Ratings que no les ha gustado sus decisiones financieras.

Voltean a Baja California. Embajadores de Indonesia, Vietnam, Corea del Sur, Malasia, Filipinas y Tailandia están volteando a ver a Baja California, gobernado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, para invertir en la industria, en la infraestructura ferroviaria y en la exportación de productos, incluso éstos se han reunido con empresarios en presencia de Francisco Rubio Rangel, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana; Cosmas Cheppy Triprakoso Wartono, presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Embajador de la República de Indonesia; así como Arturo Pérez Behr, Cónsul Honorario de la República de Indonesia en México con representación en Baja California, Baja California Sur, Durango y Sinaloa. Por cierto, en Tijuana las empresas coreanas Samsung y Hyundai son las que tienen interesante presencia.

Alianza Bayern. afizzionados y el Club de futbol alemán FC Bayern Múnich, una de las marcas más importantes del deporte mundial, anunciaron un partnership para ofrecer a los fanáticos del gigante alemán, a través de este canal deportivo, experiencias únicas, entre las cuales destacan acceso a contenidos exclusivos como detrás de cámaras y experiencias VIP que incluyen viajes para asistir a partidos del Bayern.

Con esta alianza multianual entre afizzionados, disponible en los canales 503/891 de izzi y 564/1564 de Sky y el Club de futbol alemán, mismo que ha ganado 32 campeonatos y 20 copas nacionales, así como seis títulos de la UEFA Champions League, afizzionados se sigue fortaleciendo con novedosas promociones y contenidos deportivos exclusivos para beneficio de sus millones de suscriptores a nivel nacional, en tanto que el Club alemán abre una posibilidad de afianzar su cercanía con la afición en nuestro país.

Sube inflación. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ha ajustado al alza su pronóstico para la inflación de este año de 8.1 a 8.5%, pero además

deja sin cambio su pronóstico para el crecimiento del Producto Interno Bruto en 1.9%, de acuerdo con su encuesta de expectativas de octubre. Van a la tendencia sobre su pronóstico para la tasa de política monetaria del Banco de México para el cierre de 2022, al pasar de 9.75 a 10.5%, lo que implicaría un incremento de 75 puntos base.

Aplaudir pilotos. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) ha sido la que ha tenido que ceder ante la inoperancia de dueños y ejecutivos de Aeromar, ellos presumen una y otra vez que tienen los recursos para pagar los pendientes a los trabajadores, la nueva prórroga para llamar a una huelga se extenderá hasta el 18 de enero del 2023, pero adelantan que los accionistas saben que sería el pretexto ideal para culparlos de una inminente quiebra.

Los adeudos hoy con el gobierno son por 7 mil millones de pesos, así que mucho comunicado afirmando que tiene los recursos para hacer frente a sus compromisos, pero en la práctica ni trabajadores ni oficinas federales los ven con la cartera abierta. En el asunto también están los sobrecargos, porque, aunque también extendieron su paro de labores hasta el 18 de enero de 2023, harán un primer emplazamiento para el primer minuto del viernes 28 de octubre.

Voz en off. Eurídice Palma fue votada para encabezar el Séptimo Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En esto están Alejandro Ildefonso Castañeda, Ernesto Flores Roux, Ali Bernard Haddou, Jorge Fernando Negrete, Salma Jalife, entre otros…