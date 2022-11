Bajo la lupa lavado de dinero

Resulta que al interior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Antonio Martínez Dagnino, y de la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, figura una denuncia ciudadana contra el empresario, José Sasson Chayo, por los posibles delitos de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, entre otros. De acuerdo con el documento, Sasson Chayo habría utilizado por años compañías de las que es propietario, o bien, donde funge como representante legal para cobrar las rentas de múltiples edificios, sin pagar los impuestos que le corresponden.

Pero eso no es todo, se precisa además que existen dos firmas en que las autoridades deben poner especial atención, le hablo de Sagit Constructora S.A. de C.V. y Constructora y Remodeladora Montreal S.A. De C.V., mismas que se presume se han dedicado a emitir comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que supuestamente amparan; es decir, contribuyentes con operaciones inexistentes, mejor conocidos como fantasma. Sin embargo, la lista es amplia pues también se posiciona como accionista de otras cinco sociedades, se trata de Manufacturas Acrílicas, Cristem, Critemex, Natural Food Planet y Dlüme, sin olvidar que se ha desempeñado como representante de Inmobiliaria Cofisa S.A. de C.V. Respecto al tema fuentes internas refieren que el entramado ya está bajo la lupa, sobre todo porque entre los clientes de Sasson Chayo estaría nada más y nada menos un funcionario de lujo de Morena.

Expertos en comercio. La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), al mando de Aldimir Torres Arenas y que dirige Raúl Mendoza Tapia, presentará las oportunidades en mercados clave para el crecimiento del gremio, esto a través de un foro virtual de comercio exterior que celebrará el lunes 28 de noviembre, donde participarán expertos colombianos, argentinos y ecuatorianos. El foro también se nutrirá con representantes de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), de la Red de Promotores de Comercio Exterior (RED PROCEX), y de AMAPLAST, ésta última congrega a los principales fabricantes italianos de plantas, máquinas, equipos y moldes para el procesamiento de plásticos y caucho.

Cohesión Interna. El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República acordó mantener la cohesión interna y respetar los puntos de vista diversos de todos sus integrantes. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada celebra el llegar a acuerdos para trabajar en unidad. Esto es fundamental para el proyecto de este partido, incluso pensando en personajes que hoy quieren fomentar esas diferencias pensando en gobernadores que actúan bajo motu proprio enojando a las altas esferas de este movimiento.

Voz en off. La crisis del virus de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1, ya tiene su primera víctima de cuello blanco, y no es un ave; se trata de Javier Trujillo ahora extitular del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), algunos de sus cercanos culpan al Paquete contra la inflación y la carestía (PACIC), de que está crisis haya crecido tanto en el país, porque se permitió importar alimentos sin la más rigorosa revisión. Apenas se levantó una cuarentena interna a los productores de aves del estado de Nuevo León, luego de constatar que el virus de influenza aviar no se propagó en la entidad, pero otras siguen en observación, así que no se dice si fue renuncia o despido, pero el señalamiento es de opacidad en la gestión de trámites para importación de alimentos…