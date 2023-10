¿Malas prácticas funerarias en Gayosso?

En una realidad donde la muerte es inevitable, la industria de los servicios funerarios se encarga de proporcionar los servicios necesarios para dar despedidas a los seres queridos, garantizando un paso digno al más allá y arropando a quienes dicen adiós; sin embargo, no está exenta de controversia, ya que los costos, las prácticas comerciales y la ética están constantemente en debate. Hoy hay un documento oficial circulando, para los equipos de ventas de un actor del sector que invita a vender y ganar comisiones en salas de pacientes terminales, pero ésta se paga hasta que se realiza el servicio, se facture y se cobre; en otras palabras: la comisión se paga a contra muerte. Las comisiones más jugosas no aplican en planes gancho, acaso ¿por qué son los más baratos?

Desde hace algunas semanas circula una presentación comercial de Gayosso denominado “PVG” que invita a aprovechar la oportunidad para incrementar ventas, ser comisionario y a referir servicios funerarios con cláusulas que invitan a esperar uno de los peores momentos de la vida impulsando los servicios de Uso Inmediato. Con comisiones que se liquidan una vez cerrado y facturado el servicio, no participan los planes de categoría Clásica, paquetes Gancho, ni paquetes de velación en domicilio.

Perder a un ser querido es uno de los momentos más vulnerables del ser humano, la funeraria no debería ser una figura más de consternación, de la que se deba uno cuidar, por si el paquete funerario a futuro no era lo que se esperaba, o que si los trámites gubernamentales no estaban incluidos. Nadie debería de preocuparse por volver a revisar en ese momento las letras chiquitas, de ser víctima del negocio de la muerte.

Otra parte del sector está enfocada en profesionalizarse, en respetar a los competidores, en impulsar una cultura de la prevención financiera, en hacer una concientización emocional junto a las familias, en momentos complejos pero inevitables.

Ojalá y Gayosso nos desmienta, pero dejar esta práctica es lo deseable, porque fuentes confiables la confirman, respaldando con documentos, como también confirman que aún vive graves problemas legales esta empresa, recordará que directivos y exdirectivos de la empresa de capital privado estadunidense Advent International, fueron acusados de engañar a los compradores de la funeraria Gayosso y Advent International contrademandó por el daño a la imagen del fondo de capital privado. En ese entonces se filtraron los nombres de un exsocio de la firma de contabilidad Ernest & Young, James Westra —abogado general y socio de Advent—, Enrique Pani Bano —exdirectivo de Advent y, actualmente, managing director de Citigroup—, Carlos Alfredo Paz Pérez —directivo de Advent—, Carlos Nicolás Lucak Ostreche, Abigail Alejandro Sosa Hernández y Mario Arregoytia García socio de Auditoría de Ernst & Young, todos bajo la lupa de la investigación en esto. Habrá que seguirle los pasos a Gayosso.

Libro de Salinas Pliego. Grupo Salinas dio a conocer el lanzamiento del más reciente libro de Ricardo Salinas: Ideas que transforman negocios para cambiar al mundo, una compilación de escritos que abordan el papel fundamental de la libertad en la actividad empresarial. Este libro explora las complejidades de la libertad económica y la libertad de acción como catalizadores del éxito empresarial. Además, ofrece una perspectiva única sobre emprendimiento, innovación y la dinámica de los mercados actuales.

La obra está estructurada en siete secciones, cada una de las cuales profundiza en aspectos cruciales del mundo empresarial: 1) La importancia fundamental de la libertad económica; 2) Pensamiento emprendedor; 3) Las claves del éxito en los negocios; 4) Competencia y mercados; 5) Banca y crédito; 6) Desarrollo y oportunidades en la base de la pirámide y 7) Prosperidad y el significado de la riqueza. A través de este libro, comparte lecciones valiosas y reflexiones basadas en su experiencia como uno de los empresarios más exitosos de México.

Voz en off. La multinacional de origen español Grupo Konecta, que en México dirige Pablo Estevez, en el segundo semestre del 2023 se ha fortalecido en sus operaciones tanto de México como en el continente. Nuestro país es un mercado importante para la firma debido al fenómeno económico del nearshoring, porque con la llegada de las empresas esta compañía se verá beneficiada. En América, tiene como clientes a más de 250 empresas de sectores tan diversos como telecomunicaciones, financiero, seguros, entretenimiento, turismo, retail, y e-commerce; entre otros; gestionando un promedio de 65 millones de interacciones mensuales. Y para este segundo semestre, Konecta ampliará su cobertura en América con la apertura de una nueva operación en Paraguay, consolidando su presencia en 10 países del continente como marca empleadora, específicamente en EU, México, Colombia, Argentina, Brasil, Guatemala, El Salvador, Chile, Perú y Paraguay; ofreciendo en estos países más de 75 mil empleos directos. En México, tiene 7 mil 500 empleados y 6 centros de operación ubicados en Ciudad de México, Durango y Puebla.