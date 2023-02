Manufacturas VU sigue en Problemas

Al Gobierno de México no le quedó otra que aceptar la revisión de solicitud presentada por el Gobierno de Estados Unidos al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) sobre la nueva presunta denegación de derechos en la empresa Manufacturas VU.

No hace mucho le contamos que en septiembre del 2022 la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo se congratulaban del avance consolidado de un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Manufacturas VU, ubicada en Piedras Negras, Coahuila, cumpliendo con los compromisos laborales de México al amparo del T-MEC. Pero que, justamente, avanzó por la presión del Gobierno de Estados Unidos que ya venía con quejas de una denegación de derechos colectivos de trabajo en la planta de Manufacturas VU, y fue hasta agosto cuando se dio la votación personal, libre, directa y secreta para garantizar el derecho de los trabajadores, un asunto vigilado por el Instituto Nacional Electoral, la Organización Internacional del Trabajo. Pero hoy al tiempo queda claro que no se cumplió.

En el asunto está involucrada la Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) y el Comité Fronterizo de Obreras y Obreros, A. C., todo bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por lo que ahora nuestro país tendrá que realizar una investigación de los hechos atribuidos al empleador Manufacturas VU para determinar la existencia o no de una denegación de derechos conforme a las disposiciones establecidas en el T-MEC, para lo cual se tiene un plazo de 45 días. Otra vez en este asunto se advierte de cacicazgos que quieren regresar y controlar a los trabajadores y eso es lo que no deja que ejerzan con libertad su derechos laborales. Los señalados de este inconveniente entre las naciones piden apuntar hacia otro lado, afirman que se vea la sombra de la CTM a la que señalan de seguir haciendo ruido Manufacturas VU, pero también terminar de una vez por todas con inconvenientes en esta empresa, porque aunque la resolución sea positiva no descartan que vuelva a suceder la negación de derechos laborales.

Genomma Sustainability. Genomma Lab, de Rodrigo Herrera, fue incluida por la calificadora S&P Global por segundo año consecutivo en “The Sustainability Yearbook 2023”, en reconocimiento a sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Un listado en el que sólo participan 14 empresas mexicanas y seleccionan aproximadamente a 708 de las 7 mil 800 aspirantes globales. Además que su planta, ubicada en el Estado de México, se convirtió en la única instalación del ramo farmacéutico que cuenta con certificación ambiental EDGE en el hemisferio occidental. Genomma Lab mantuvo su programa para captar talento femenino manteniendo la paridad de género (51% mujeres y 49% hombres) y también las acciones destinadas a brindar donativos a miembros de la comunidad LGBT+ en situación de vulnerabilidad, entre otras iniciativas. Tales logros fueron evaluados por S&P Global a través de una metodología que incluye un exhaustivo cuestionario y la recopilación de los documentos que lo sustentan donde se calificaron diversos rubros. Estos logros son parte del propósito de Genomma Lab a fin de ofrecer soluciones icónicas para la salud y el bienestar de las personas.

Carta fuerte. El panorama del sector industrial pinta bien para el país; se aproxima la elección para suceder a José Antonio Centeno de la presidencia de la Canacintra nacional para el periodo 2023-2024, lo que sin duda es una buena noticia para el sector, pues el cambio de dirigencia ayudaría a cesar el caos al interior del organismo. Sobre esto, hay que resaltar que los candidatos en la terna se ven muy prometedores. Para muchos, la carta más fuerte es María de Lourdes Medina Ortega, quien se ha dado a la tarea de visitar a industriales de diversos estados para conocer sus necesidades y presentarles sus propuestas de trabajo. Y es que, aunque tomar las riendas de la cúpula empresarial es una tarea complicada, la empresaria mexiquense, con más de 40 años de experiencia, se dice segura de tener la capacidad, el talento y la pasión que se requieren para encabezar un proyecto que dé rumbo a la industria.

Super Bowl LVII. Este domingo se celebrará el Super Bowl LVII entre las Águilas de Filadelfia y los Jefes de Kansas City, y TelevisaUnivision quiere dejar claro que tiene todo listo para transmitirlo en televisión abierta, por Canal 5, y así llevar lo mejor de la NFL a millones de hogares mexicanos.

Con esto culminará la cobertura en vivo y gratuita que durante seis meses hemos hecho en TelevisaUnivision de la Temporada 2022 de la NFL, siendo la única televisora en México que transmitió cada fin de semana por televisión abierta los mejores partidos, enlaces en vivo, resúmenes y análisis especializado, además de la totalidad de encuentros de la postemporada: la ronda de comodines, los juegos divisionales y los partidos por el campeonato de conferencia.

Los “Tres Amigos”, Toño de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra, junto con grandes talentos como Gina Holguín, Guillermo Schutz, Valeria Marín y Alfredo Tame, llevarán a la afición mexicana la mejor y más completa cobertura del Super Bowl LVII desde Arizona. Así, comprometidos con llevarle siempre los mejores contenidos, en TelevisaUnivision conseguimos una vez más consolidar una exclusiva y amplia cobertura para vivir de cerca la NFL, superando la oferta de nuestros competidores.

Voz en off. Traxión, de Aby Lijtszain, se coloca de nuevo en el panorama y es que en su división de transporte de personas, LiPU Monterrey ha sido avalada con la certificación ISO 39001:2012, recibida al asegurar que todos los colaboradores se ciñen a los estándares del Sistema de Gestión Vial; las mejoras constantes que se traducen en costos menores tanto en rendimiento de unidades, primas de seguros y mantenimiento; el control de riesgos con planeación para prevenir siniestros; sin dejar de lado las soluciones que brindan en tiempo real, debido al manejo que les permiten aplicaciones inteligentes diseñadas in house. Se trata de una firma en cuyos pilares se encuentra la innovación y vaya que se imprime en su operatividad y apego a las normas nacionales e internacionales…