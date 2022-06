Mexicana en Gremio Mundial

La International Chamber of Commerce (ICC) tiene nuevo presidente. Se trata de María Fernanda Garza quien ha sido elegida presidenta de la ICC por un periodo de dos años, esto luego de la reunión del Consejo Mundial de la ICC celebrada en la Ciudad de México. La misión de la ICC México representa y apoya a las empresas establecidas en nuestro país en el ámbito nacional e internacional, con el fin de impulsar su crecimiento económico, apertura comercial y fomentar la inversión a nuestro país. El Consejo Mundial de la ICC eligió además a Philippe Varin, Presidente de ICC Francia, como primer vicepresidente de la ICC, y a Nayla Comair Obeid y Harsh Pati Singhania como vicepresidentes de la ICC. Garza es CEO de Orestia, una pequeña empresa manufacturera de soluciones para el hogar que exporta a la región de Norteamérica, América Latina y Asia.

A la representante mexicana en este tema internacional se le conoce por ser defensora de las pequeñas y medianas empresas en México y a nivel mundial, participando también durante 19 años en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de la que fue vicepresidenta durante cuatro años.

Su misión será seguir impulsando la misión de la ICC de hacer que los negocios funcionen para todos, todos los días, en todas partes. En la empresaria mexicana se tiene la confianza para ser la voz a nivel mundial en un contexto complejo de la economía mundial, por ello saben que será un discurso vital, comprometida con la apertura, la competencia leal y la habilitación de la paz a través del comercio internacional. Y, por supuesto, otra de sus misiones es hacer posible la paz y la prosperidad a través del comercio; nunca había sido tan urgente como hoy. Se presume su currículum al ser en su momento coordinadora regional de la ICC para las Américas y miembro del órgano de gobierno de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC. Miembro de la Comisión Ejecutiva de la ICC desde 2014. Aplaudible este nombramiento.

Empoderamiento femenino. Junto con la entrega de 6 mil tarjetas de Salario Rosa en Metepec, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, continúa con el despliegue de uno de los programas sociales estrella en su administración; ante ello, captó reflector que de camino a las elecciones de 2023, el mandatario local estuviera acompañado de la diputada federal Laura Barrera, y es que la legisladora es una de las interesadas en encabezar a la fuerza política en los comicios para renovar al Ejecutivo estatal. Así, se estima que el piso será parejo para los interesados en acudir a la contienda con la bandera de Va por México, coalición entre PRI-PAN-PRD que ya anunció la instalación de mesas de trabajo para definir candidaturas.

Réplica de Enómina. “Enómina, S.A. de C.V. ofrece un Sistema para la eficiente administración de los descuentos vía nómina de los trabajadores; el cual se encuentra inscrito ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y cuenta con la certificación ISO 27001 que garantiza la seguridad, integridad y disponibilidad de la información, previniendo eficientemente delitos, tales como el fraude y robo de identidad. Enómina no ha dispuesto de los datos personales de los empleados. Enómina cuenta con todas las medidas de seguridad para la adecuada protección de la información. No existen acciones legales en contra de Enómina. ZetraSoft no ha sido acusada de actos de soborno y nunca ha participado en acto ilícito alguno con funcionarios brasileños. Lo mencionado se corrobora con la información emitida por el Tribunal Federal de Cuentas mediante en CNPJ-03881239/0001-06 en el sitio: (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br). ZetraSoft cuenta con las certificaciones ISO 27001 e ISO 9001”.

Voz en off. Trasciende que ahora si Tesla, de Elon Musk, piensa en México como una posibilidad para instalar una de sus plantas en nuestro país. En el pasado se dijo que el “fuchi” a nuestro país había sido porque no se le garantizaba su inversión y las condiciones para tener su fábrica en territorio mexicano. Veremos cuánto tarda en confirmarse si los mexicanos tendrán una empresa más de autos electrónicos; la realidad es que ya varias fábricas en nuestro país le dan servicio a Tesla, trabajan para ella y en gran medida son indispensables para esa compañía…