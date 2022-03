No pasará regulación de créditos de nómina

No gustó absolutamente nada en la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Daniel Becker Feldman, la aprobación de la iniciativa que pretende regular el funcionamiento de los créditos de nómina en el país, incluso cuando a algunos miembros del partido en el poder les había hecho saber su postura, incluso derivado de esta decisión difundieron un comunicado enérgico en el que enumeran puntos medulares de este asunto, pero la precaución no para ahí ya que hay otros temas que los inquieta, pero el inmediato de incluir en la ley el concepto de “cobranza delegada” ha provocado que quien tenga que dar la tranquilidad a la banca en nuestro país haya tenido que ser el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que se sabe este lunes una vez más hará saber a los oídos de las instituciones financieras que en el Senado no pasará el asunto.

Pero incluso para dejar claro que la ABM está en favor de impulsar una regulación, piden analizar mecanismos que permitan a los trabajadores decidir con que institución financiera contratan un crédito de nómina, así como la dispersión de la misma, pero sobre todo más créditos y mejores condiciones para los trabajadores, empujar un tema que les lastima que es el de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), Entidades Financieras Reguladas (ER) y Entidades No Reguladas (ENR), conocidas como “nomineras”, y por supuesto que haya transparencia y claridad de las condiciones del crédito, dejando también que el mercado compita y mediante eso haya menor ofrecimiento en el costo de los créditos de nómina para no caer en la regulación que distorsione el mercado.

De hecho, en todo esto ya hubo una conversación entre Monreal Ávila y el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, para caminar hacia una ley de consenso que no afecte a los trabajadores. El dictamen a la minuta que reforma las leyes generales de Títulos y Operaciones de Crédito, de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de Protección de Defensa al Usuario de Servicios Financieros podría provocar que haya vacíos legales porque aunque muchos presumen dientes para la Condusef y la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Amden) aplaude esto, sino se hace lo correcto, sería muy grave, y contraproducente, porque más que caminar y argumentar que no se trate de un camino a la “tienda de raya” daría espacio al surgimiento de nuevos actores que busquen manejarse fuera de la ley. Verificar que una persona sea plenamente acreedora a un crédito sin rebasar que no excedan la capacidad de endeudamiento del empleado e impulsar una mejor cultura financiera es lo que se desea; de hecho, es uno de los temas a analizar en la próxima Convención Bancaria donde, por cierto, aún está sin confirmarse la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

